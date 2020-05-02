Подкаст 18-й недели. Наш рынок просто очень бедный: о судьбе «Русского Репортера»

Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича