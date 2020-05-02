Сергей Собянин назвал долю заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте sobyanin.ru сообщил последние сведения о числе заболевших коронавирусом в Москве: «По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы». Это, пишет Сергей Собянин — «минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией».

Скринингом в здравоохранении называют систему первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления заболевания.

Очень важным пунктом сообщения является следующее: «с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза». Мэр уточняет, что, также «с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела».

Динамика числа заболевших в Москве, согласно данным стопкоронавирус.рф, такова: 29 апреля 50646, 30 апреля— 53739 (+3093), 1 мая — 57300 (+3561), на сегодня, 2 мая — 62558 (+5259). Таким образом, число выявляемых заболевших выросло за несколько дней более чем в полтора раза.

Официальные данные о населении Москвы в настоящее время, которые приводит «Интерфакс»» около 12,7 млн человек.

В целом о системе диагностики в городе в сообщении мэра говорится, что за последние недели «в рамках московской поликлинической сети созданы 45 круглосуточных амбулаторных центров». К ним добавились «референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса» с помощью ИИ.

Вместе с увеличившими свои мощности федеральными лабораториями Роспотребнадзора и частными лабораториями, количество лабораторных тестов многократно выросло: до 40 тыс. ПЦР в сутки.

«Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», — подытоживет Сергей Собянин. Он указывает, что это позволяет своевременно выявлять и купировать инфекцию, что приводит к уменьшению числа тяжелых случаев и не позволяет ситуации пойти по наихудшему сценарию.

Он также пишет: «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей».

В то же время мэр отмечает: «Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает». Он обращается к москвичам с просьбой максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции, благодаря их за понимание и терпение.