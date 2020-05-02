Ученые сдвинули сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России закончится 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.

Сроки могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

В пятницу, 1 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки число инфицированных составило 7 933 человека. Это новый рекорд для России. Накануне фиксировалось на 834 случая заражения меньше - 7 099 человек в 85 регионах. Всего с начала эпидемии выявлен 114 431 зараженный. За сутки выздоровели 1601 человек, 97- умерли.

При этом в сообщении отмечается, что в 44,5% случаях - у 3 534 новых зараженных заболевание протекает бессимптомно.

Всю последнюю информацию по коронавирусу в России можно отслеживать здесь: https://стопкоронавирус.рф

Лидерство по заболеваемости COVID-19 по-прежнему удерживает Москва, здесь за сутки выявлен 3561 инфицированный. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург – 797 и 349 выявленных случаев заражения соответственно. Значительно за этот период выросло и число инфицированных в свердловской области – 232 человека.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус подхватил и премьер-министр Михаил Мишустин.

28 апреля президент России объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая – до конца праздников. Тогда же правительству было поручено подготовить поэтапный план снятия введенных ранее ограничений.

Сегодня, 1 мая, главный санитарный врач, Анна Попова сообщила, что на первом этапе россиянам могут быть разрешены прогулки на свежем воздухе, в том числе с детьми, а также уличные занятия физкультурой и спортом, естественно, с соблюдением социальной дистанции.

Согласно расчетам, пик в Северо-Кавказском федеральном округе придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая.