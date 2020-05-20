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60 млн человек в мире из-за пандемии могут оказаться в состоянии крайней нищеты

Москва, 20.05.2020

Из-за пандемии коронавируса и падения мировой экономики около 60 млн человек в мире могут дойти до состояния крайней бедности - заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В состоянии «крайней бедности», по определению ВБ, находятся люди с ежедневным доходом 1,9 доллара и ниже.

До конца 2020 года мировая экономика будет находиться в глубокой рецессии и для возвращения к росту ВБ должен быстро реагировать на «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости», заявил Малпасс в ходе общения с представителями прессы.

Для достижения данной цели ВБ намерен выделить 160 млрд долларов в виде субсидий и другой экономической поддержки наиболее уязвимым странам в ближайшие 15 месяцев.

Финансист рассказал, что до пандемии денежные средства распределялись между 100 государствами, в которых проживают 70% населения мира, 39 из 100 находятся в странах Африки к югу от Сахары.

Малпасс рассказал также, что в Банке опасаются, что после завершения пандемии подобных усилий будет неодостаточно, в этой связи он призывает совершать пожертвования, как отдельных лиц, так и правительств и организаций в целом.

Ранее появилась информация от экспертов международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, что после пандемии нищими могут оказаться 500 млн человек.

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