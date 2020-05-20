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Аналитики Moody’s предсказали рост миграции внутри РФ из-за коронавируса

Москва, 20.05.2020

Аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service предсказали резкое ухудшение ситуации в экономике России из-за пандемии коронавируса.

По их прогнозу, всё это приведёт к ускорению внутренней миграции в России. Прежде всего, ожидается отток трудоспособного населения из регионов страны, где наблюдается с низкий уровень доходов граждан, слабая система соцподдержки, неразвитая инфраструктура, близость к крупным городам, а также большая занятостью в секторе услуг.

Другими словами, речь идёт об отраслях, которые больше всего пострадали от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Эксперты Moody’s считают, что самый значительный отток в ближайшие 2 года два будет в Республиках Чувашии и Башкирии, а также в Омской области, Самарской и Нижегородской областях. Кроме того, в зоне риска находятся ХМАО, Красноярский край и Республика Коми.

При этом аналитики убеждены, что отток трудоспособного населения скажется на долгосрочном экономическом росте регионов, а также на жизни граждан, проживающих там.

Статистика коронавируса в России и мире в динамике опубликована здесь

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