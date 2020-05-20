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Четыре российских препарата против коронавируса подошли к этапу госрегистрации

Москва, 20.05.2020

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции проходят государственную регистрацию. Чиновница уточнила, что еще пять препаратов, включая российские разработки, проходят клинические испытания, пишет «Интерфакс».

«На государственной регистрации находится еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения», - рассказала Голикова в ходе выступления на заседании Совета Федерации РФ. Она добавила, что на период с середины мая текущего года сведения о «24 тест-системах, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику» включены в государственный реестр.

В настоящее время в тестировании на коронавирус, а также присутствие антител к COVID-19 в крови, задействовано 650 лабораторий, из которых 560 являются лабораториями РПН и государственных медицинских учреждений в российских регионах и 90 частных лабораторий.

Чиновница сообщила, что из бюджета страны выделено 3,1 млрд рублей на осуществление разработки тест-систем и вакцины против коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, передает оперштаб. Темп прироста самый низкий за все время активного распространения коронавируса +2,9%.

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«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах», - говорится в сообщении штаба.

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