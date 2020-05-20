Что случилось с выплатами врачам

Одну заразу победить удалось

Накануне Михаил Мишустин вернулся в кресло премьера после болезни. Совещание президента с членами правительства прошло с его участием. «Я Вас поздравляю, что Вы эту заразу побороли», — сказал Владимир Путин, передавая премьеру слово. А тому сразу пришлось отчитываться по выплатам врачам (позже были затронуты и социальные выплаты тоже).

«Особо подчеркну, мы жестко потребовали от всех исполнителей на местах буквального выполнения Вашего поручения. Уточнили для регионов порядок расчётов, чтобы средства начислялись исходя из самого факта работы с больными коронавирусом без каких‑либо вычетов на основе часов, смен или других показателей», — заявил Михаил Мишустин.

Да, это-то и стало камнем преткновения, о который споткнулась исполнительная власть, что вызвало вал недавних сообщений о невыплатах, или ничтожных выплатах врачам, борющихся с коронавирусом в медучреждениях и службе «Скорой помощи».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что после пятничного совещания на прошлой неделе «правительство уточнило принципы начисления президентских стимулирующих выплат медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, по постановлению Правительства № 484. Во избежание злоупотреблений основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы, а не количество часов или смен, фактически отработанных с пациентами».

Он рассказал также о «вопросах», которые возникали у его министерства к губернаторам и главным врачам «по-быстрому и точному доведению средств непосредственно до работников».

«Вы сказали, что были вопросы к губернаторам и к главврачам лечебных заведений», — отреагировал Путин. — «Вы знаете, вопросы всегда есть ко всем», — заметил он, несомненно, со знанием дела. — «Но если бы в постановлении Правительства изначально были бы прописаны ясные, понятые, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, — продолжил президент, — то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже. И не надо было бы поправлять тогда это постановление Правительства. Так что хорошо, что сделали, но не нужно ни на кого ничего перекладывать», — подытожил он.

Михаил Кузнецов, глава ОНФ, занимающегося мониторингом ситуации со всеми видами выплат в связи с эпидемией, получив слово, рассказал о том, что по его данным выплаты повсеместно пошли. «Но вместе с тем наш опрос показывает, — сообщил он, —что пока только 37 процентов всех врачей, а это больше 12 тысяч человек, которые приняли участие в опросе, говорят о том, что им понятна методика начисления».

«В. Путин: Михаил Альбертович, слышали то, что было сказано руководителем ОНФ?

М.Мурашко: Да».

Не «фактически отработанное время» же

Как и всегда в России, высокопоставленными чиновниками, неосознанно или сознательно, но были заготовлены бюрократические крючки, позволявшие исполнителям на местах трактовать постановления по-разному и при определённой трактовке ограничить выплаты, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Причем формально выплаты ограничивались обоснованно.

Например, в первой редакции приказа Федерального медико-биологического агентства №106 от 13 апреля, c фантастически длинным названием: «Об утверждении порядка и условий осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», — сказано следующее.

«5. Локальным нормативным актом медицинской организации ФМБА России устанавливается: а) перечень наименований подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время; б) перечень должностей медицинских работников подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время».

Вот эти самые слова про «фактически отработанное время», говорит эксперт, и стали, похоже, отправной точкой для попыток начисления выплат медикам с чуть ли ни поминутным расчетом: сколько именно времени они конкретно провели в прямом контакте с инфицированными коронавирусом больными. Однако придумали в ФМБА это не сами, первоначально слова про «фактически отработанное время» содержались и в распоряжении Правительства на этот счёт от 12 апреля 2020 г. № 976-р.

Дальше это словосочетание продолжало кочевать из документа в документ как легендарный «поручик Киже» вместо «поручики же» из рассказа Юрия Тынянова.

Дальше в подзаконных документах на местах слова про «фактически отработанное время» с коронавирусными больными было нетрудно, скорее всего, довести уже до полного абсурда, предполагает Пётр Пушкарёв.

В последней на сегодня редакции предельно короткого и прямого распоряжения правительства от 15 мая №1274-р за подписью Андрея Белоусова специально содержатся поэтому всего лишь 3 пункта, суть которых — слова «за фактически отработанное время» исключить и дополнить еще один пункт словами: «выплат стимулирующего характера медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в соответствии с занимаемой должностью в следующих размерах: 2 врачам — 80 тыс. рублей в месяц; среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей в месяц; младшему медицинскому персоналу — 25 тыс. рублей в месяц».

Последнее разъяснение необходимо потому, объясняет Пётр Пушкарёв, что во многих случаях даже главврачи больниц трактовали предыдущие решения в смысле выплат только тем медикам, кто напрямую контактировал с «ковидными» пациентами. И ничего не начисляли остальным врачам той же зараженной больницы, которые так же могли работать при этом в особо опасно «красной» зоне, в том числе в защитных костюмах.

Если говорить об одной из важнейших тем, которые обсуждались на совещании — о выплатах медикам, то, продолжает тему эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, основная сложность доведения выплат, назначенных президентом, до работников медицинской сферы, в том, что не нужно было давать разваливать медицину в целом. Это очень странная история: сначала закрывается огромное количество больниц, потом оказывается, что их не хватает и нужно срочно разворачивать полевые госпитали на территории выставочных и торговых центров, и еще и арендовать их у собственников. Ни для кого не секрет, что на высшем уровне медицина превратилась в аналог бухгалтерии, констатирует эксперт.