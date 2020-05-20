Двигатель авторынка может не завестись

Российская автомобильная отрасль готовится к худшим временам за последние два десятилетия. Собственно, и до пандемии авторынок в РФ был не в лучшей форме: по итогам прошлого года продажи новых автомобилей в России снизились на 2,3% до 1,76 млн. автомобилей, и в начале текущего года ему прочили дальнейшее снижение еще на 2,1% до 1,72 млн. единиц. Однако карантин и грядущий новый экономический кризис придавит авторынок гораздо более существенно.

Последний прогноз от международной Boston Consulting Group (BCG) говорит о том, что вероятнее всего российский авторынок в текущем году упадет на 25% до 1,3 млн. машин или даже на 37% до 1,1 млн. авто. А по пессимистичному сценарию продажи новых машин в 2020 году сократятся на 48% до 0,9 млн. единиц. Столь серьезный провал связан прежде всего с сокращением покупательской способности: по подсчетам BCG, 42% российских потребителей планируют сократить расходы и воздержаться от покупки машины. Одновременно авто входит в топ-3 категорий, на которые российские потребители планируют экономить особенно на фоне роста цен из-за девальвации рубля, говорится в исследовании.

Впрочем, хорошей новостью можно назвать то, что, по прогнозам аналитиков, в 2021 г. рынок вновь пойдет на поправку: по мнению BCG по итогам следующего года продажи новых авто могут подняться в России на 20 – 40% до 1,5 – 1,7 млн. автомобилей. Но даже если это будет и так, то текущий год для авторынка станет одним из самых тяжелых в новейшей истории: показатели на уровне 0,9 -- 1,3 млн. единиц авторынок демонстрировал последний раз в начале 2000-х годов, а возможное падение на 50% станет вторым по значимости в новейшей истории после обвала 1998 г., когда рынок упал на 49,7% (см. график 1).

С прогнозами BCG согласны и другие аналитики: например, Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат» предсказывает, что рынок в текущем году упадет минимум на 30%, в худшем случае на 50% до показателя ниже 1 млн. проданных машин. «Существенное снижение цен на нефть, и как результат, удар по нашей нефтезависимой экономике приведут к снижению доходов предприятий, кассовым разрывам, убыткам от операционной деятельности, -- отметил Сергей Целиков на недавней онлайн-конференции «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности», -- Последуют банкротства неустойчивых предприятий, особенно в некоторых, наиболее пострадавших отраслях, что вызовет существенное снижение доходов населения и росту числа безработных. А прекращение платежей заёмщиками в банках спровоцируют возможно еще и банковский кризис, все это приведет к столь жесткому падению авторынка».

«Авторынок в текущем году вполне может упасть на 50%, -- согласен Олег Мосеев, президент Ассоциации «Автомобильные дилеры» (РОАД). – Не так сильно, но тоже существенно, но все же минимум на 10% упадет и рынок автомобилей с пробегом. И главная проблема даже не в том, что у населения становится меньше денег, что само по себе является важным фактором давления на рынок. Главное, у людей нет и в ближайшее время не будет уверенности в завтрашнем дне, и они будут откладывать такую значимую покупку, как автомобиль».

Выдержать удар

Столь серьезный возможный обвал авторынка может больно ударить по всей автомобильной отрасли начиная от автопроизводителей с их цепочкой поставок комплектующих до автодилеров с бизнесом по техническому обслуживанию и продаже запчастей. Cогласно прогнозной модели BCG, падение объема продаж на авторынке на 25% приведет к отрицательным показателям EBIT (прибыли до вычета процентов и налогов) российских автопроизводителей. «Уже в мае-июне предприятия автомобильной отрасли могут оказаться в ситуации дефицита ликвидности и риска дефолта по своим обязательствам, -- предупреждает отчёт BCG. -- В этом случае без прямой финансовой господдержки и принятия экстренных мер, таких как долгосрочная приостановка производств и сокращение или переведение персонала в неоплачиваемые отпуска, вероятно, не обойтись».

Осознавая грядущие риски российские власти обсуждают меры поддержки автомобильной отрасли. На последнем совещании по развитию автопрома президент Владимир Путин озвучил ключевые меры, которые государство намерено предпринять для поддержки авторынка. Поддержка эта будет происходить по нескольким направлениям: во-первых, регулятор намерен ослабить фискальную нагрузку на автопроизводителей и других участников рынка, прежде всего значимым заявлением президента может считать его обещание подумать об отсрочке выплаты утилизационного сбора, который последние годы лежит тяжелым бременем для автопроизводителей.

Во-вторых, государство будет продолжать поддерживать неплохо зарекомендовавшие себя такие финансовые инструменты стимулирование продаж, как льготный лизинг и кредитование, на что президент пообещал выделить дополнительные 7 млрд. руб. Таким образом, общий бюджет льготных лизинговых и кредитных программ (например, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», по которому покупатели получат минимальную ставку кредита, а также 10%-ую скидку на покупку авто российского производства) в 2020 году составит 17,5 млрд. руб. Одновременно будет увеличено льготное финансирование программы льготного автолизинга на дополнительные 6 млрд. руб. (то есть теперь её общий объем составит 8 млрд. руб.), а для предприятий малого и среднего бизнеса запустят новую программу «Доступная аренда» с объемом финансирования в 2,5 млрд. руб., которая позволит небольшим компаниям по льготной ставке брать в аренду автомобили.

Наконец, в-третьих, автопром планируется поддержать госзаказом -- так называемыми «опережающими закупками», когда государственные структуры будут в ближайшие месяцы усиленно закупать продукцию российского автопрома, в том числе перенося запланированные ранее на 2021 -- 2022 годы заказы на текущий кризисных период. В частности, объявлено о выделении 5 млрд. руб. будет на приобретение автомобилей скорой помощи, этот заказ достанется таким предприятиям, как Ford Sollers, УАЗ и группе ГАЗ. На критичные для автопроизводителей май-июль будут размещены и госзаказы на грузовики для таких предприятий, как КАМАЗ, автозавод «Урал», в ряде городов спешно запускается программа обновления муниципального транспорта, которая выльется к дополнительным закупкам автобусов и других коммерческих автомобилей. Одновременно президент обещал поддержать и автодилеров, пообещав, что они будут одними из первых, кому разрешать работать в ходе завершения карантина, также, по его словам, будут предприняты меры для поддержки дистанционной торговли машинами.

Бюрократическая неразбериха

Насколько действенным окажутся объявленные государственные меры поддержки? Подсчет показывает, что на льготное кредитование и на лизинг из бюджета будет выделено 20,5 млрд. руб. По оценкам участников рынка это может хватить на стимулирование покупки 150 – 200 тыс. автомобилей или 10 – 15% нынешнего объема рынка. Сколько средств в общей сложности будет выделено на автомобильный госзаказ официально не сообщается, по некоторым оценкам на эти цели из бюджета может быть направлено 50 – 60 млрд. руб. Однако прежде всего эти деньги пойдут на закупку легких и тяжелых коммерческих автомобилей, объем таких закупок будет исчисляться десятками тысяч единиц, то есть менее 5% от общей численности продаж на авторынке.

Не очень ясна ситуация с утилизационным сбором на автомобили. По некоторым оценкам, объем поступлений от этого налога в казну составляет порядка 400 млрд руб. в год, при этом бюджет ежегодно возвращает автоконцернам с российской локализацией производства через промсубсидии около 300 млрд руб. Пока не объявлено для каких игроков рынка будут предоставлять отсрочку по выплату утильсбора, но скорее всего это будут те же ведущие российские автомобильные автопроизводители c высокой локализацией производства, которым помогали и ранее, так что кардинально эта мера ситуации не изменит.

Получается, что в сумме все объявленные меры правительства приведут к стимулированию продаж порядка 15% авторынка. Это сможет смягчить жесткую посадку продаж, если спрос в текущем году упадет на 20 – 25%, если же рынок будет падать на 40 – 50%, то объявленный уровень поддержки окажется бессильным спасти отрасль. «Совокупно объявленные меры стимулирования спроса позволят увеличить продажи автомобилей на 10-15%, -- подтверждает этот тезис Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс», -- Но хватит ли этого, чтобы компенсировать сжатие рынка из-за коронавируса и снижения цен на нефть – вопрос открытый. Если кризис в автопроме по масштабам будет не меньше, чем в 2009 году, когда сокращение было на 50%, то предложенных мер недостаточно, и объем помощи нужно увеличить как минимум втрое. Если же исходить из более оптимистичной оценки падения продаж в среднем по году на 20%, то объявленная поддержка от государства достаточна, и массовых сокращений в отрасли удастся избежать».

Помимо самих объемов помощи дополнительной её проблемой может заключаться в том, что поддержку, как и ранее, планируется сконцентрировать в направлении льготного кредитования и лизинга, однако эти в этот раз меры могут уже не сработать из-за снижения кредитоспособности населения. «Да, объем помощи по льготным кредитным программам значительно увеличен и теоретически он может стимулировать до 15-20% от общего объема продаж новых автомобилей в 2020 году, однако основная сложность с реализацией льготного кредитования, уже сейчас связана со значительным снижением доли одобрения банками выдаваемых автокредитов, -- констатирует Никита Быков, генеральный директор розничной сети продажи авто с пробегом Automama. -- Если до начала пандемии коронавируса, доля одобрения банками автокредитов в нашей сети составляла около 50%, то сейчас доля она снизилась до 20%. Думаю, что пик социального дефолта и неплатежей по текущим кредитным портфелям банков может прийтись на май-июнь, поэтому до осени текущего года сложно ожидать восстановления рынка автокредитования».

Жалуются участники рынка и на бюрократическую неразбериху, связанную с уже объявленной помощью, например, автодилерам. «Да, правительство отнесло российский авторитейл к одной из наиболее пострадавших отраслей, автодилерские предприятия пытаются её начать получать, но сталкиваются с бюрократическими трудностями, -- жалуется Олег Мосеев из РОАД, -- Например, вдруг выяснилось, большинство автодилеров не проходят по обозначенным в постановлении классификаторам деятельности ОКВЭД. Или еще одна нестыковка: многие автодилеры не могут попасть в категорию малого и среднего бизнеса из-за показателей своих оборотов, которые по определению высоки из-за продажи такого дорогостоящего товара, как автомобиль. Сейчас мы работаем над тем, чтобы исправить эту бюрократическую неразбериху».

Срочного совершенствования регулирования требуют и актуальная сейчас форма продажи авто через интернет. «Формально президент поддержал онлайн торговлю автомобилями, но до сих пор там есть ряд существенных регулирующих барьеров, -- продолжает Олег Мосеев. – Начать с того, что банковские ставки по онлайн-платежам сейчас очень высоки – процент за эквайринг при покупке автомобиля онлайн составляет 0,8% – 2%, что является очень значимой суммой при совершении такой значимого товара, как новое авто. Мы неоднократно обращались в Центробанк с просьбой пересмотреть эти тарифы, но до сих пор нам не пошли навстречу. И другой острый законодательный момент заключается в том, что согласно существующим законодательным нормам, любой купленный через интернет товар потребитель имеет право вернуть в течении 7 дней. В отношении приобретения авто такой подход неприемлем – если машину вернут пусть даже через несколько дней, то она может одномоментно потерять в цене 20% просто потому, что в паспорте технического средства уже будет записан прежний владелец. Мы также выступаем за пересмотр таких законодательных норм, чтобы дать возможность дилерам полноценно торговать автомобилями в том числе через интернет в этот сложный для всей автомобильной отрасли период».