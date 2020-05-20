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Эксперт прогнозирует наступление эры фармацевтического протекционизма после пандемии

Москва, 20.05.2020
  • Эксперт прогнозирует наступление эры фармацевтического протекционизма после пандемии

Из открытых источников

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, после завершения пандемии коронавирус многие страны начнут реализовывать протекционистские меры в критически важных для нацбезопасности отраслях промышленности, передает РИА «Новости». В первую очередь, по мнению эксперта, меры затронут фармацевтическую отрасль.

Ранее, 15 мая стало известно, что американская администрация готовит указ, согласно которому фармацевтические препараты первой необходимости должны будут производиться исключительно на территории США. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на информированные источники

Беспалов напомнил, что эпидемия коронавируса стала первым глобальным потрясением для человечества за последние 40-50 лет.

За этот период мир не испытывал крупных угроз, войн или эпидемий, что позволило многим государствам «расслабиться» и приступить к реформированию «избыточных», по мнению некоторых политиков, систем здравоохранения. Среди мер подобных реформ стал перенос производства лекарственных препаратов в страны «третьего мира».

Эксперт уверен, что для многих руководств мировых держав начинает доходить «иллюзорность данного относительного благополучия».

«Многие страны мира начнут реализацию протекционистских программ в отношении критически важных для национальной безопасности отраслей промышленности», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в России часто критиковали регуляторов за излишние «протекционистские меры последних 7-10 лет, в частности в отношении фармпромышленности», однако, сегодня приходит понимание, что данные меры «абсолютно оправданы».

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