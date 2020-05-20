Индексы вернулись к показателям до пандемии

Нефть Brent возобновила рост, а индексы достигли докоронавирусных показателей начала марта. Мосбиржа назвала компании, которые смогут принять участие в вечерней сессии торгов, которые начнутся с 22 июня. В список попали 25 компаний, среди которых «Аэрофлот», «Газпром», «Сбербанк», ВТБ, «Лукойл», «Норникель» и другие.

В среду Индекс Мосбиржи вырос на +2,18% до 2770,79 пунктов впервые с 6 марта. Индекс РТС поднялся на +4,10% до 1225,47 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:40 мск стоила – 35,23 долларов за баррель (+1,67%). Российская валюта на этом фоне укреплялась – 71,29 рубля за доллар.

Компания «Детский мир» отчиталась об итогах работы за два последних весенних месяца. Если в апреле ритейлер почувствовал снижение выручки на 20% в годовом выражении, то за прошедший период мая товарооборот группы вырос на 2%. На этом фоне акции компании выросли. (+9,39%). Акции других розничных сетей в среду падали: «Лента» (-1,63%), «Магнит» (-0,47%), X5 Retail group (-0,23%).