Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Вечером во вторник курс рубля растерял свой рост к доллару и дешевеет к евро на фоне снижающихся цен на нефти.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 72,64 руб., что всего на 3,75 коп. ниже уровня закрытия торгов понедельника. Курс евро составил 79,44 руб., подорожав за сутки 13,75 коп.

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Цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению.

В частности, стоимость июльских контрактов на «чёрное золота» марки Brent на торгах Лондонской биржи снизилась на 1,47% – до 34,3 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на нефть сорта WTI на торгах Нью-Йоркской биржи подешевели на 0,35% – 31,71 долл. за баррель. Более активно торгуемые июльские контракты на WTI просели на 0,98% – до 31,34 за бочку.

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Кроме дешевеющей нефти против рубля сыграл тот фактор, что участники рынка вчера демонстрировали слабую активность в отсутствии новых информационных поводов к движению.

Как напомнил Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА», в начале этой недели большинство глобальных торговых площадок накрыла волна оптимизма, что и привело к интересу к рублевым активам.

«Действия мировых центробанков и правительств по стимулированию экономик привели к быстрому восстановлению рынков облигаций, – пояснил эксперт. – Следом за этим стали расти и рынки акций. На ожиданиях восстановления спроса и начала тестирования вакцин от коронавируса COVID-19 пошли вверх нефтяные котировки. Благодаря этому курс рубля укрепился почти до 72,00 руб. Стоит отметить, что хотя такой оптимизм и имеет под собой определённые основания, тенденция восстановления будет очень чувствительна к выходу новых данных и статистики».

При этом Хомяков считают, что всё так гладко для рубля продолжаться всё-таки не будет. По его мнению, необходимо учитывать, что силы по монетарной поддержке экономики со стороны мировых регуляторов и ФРС не безграничны.

«Поэтому, возможно, в скором времени им придётся уйти с рынка. Кроме того, рубль продолжает сильно реагировать на движение мировых цен на нефть, что также не может гарантировать стабильность национальной валюты даже на ближайшую перспективу. Но пока позиции ЦБ РФ крепки, а у регулятора остаются широкие возможности для маневра, рубль будет держаться на плаву и до конца этой недели останется на тех же позициях, что и вчера», – резюмировал Хомяков.

А вот Андрей Кочетков из «Открытие брокер» убеждён, что в краткосрочной перспективе у рубля очень хорошие шансы. При этом он напомнил, что вчера укрепление российской валюты продолжилось вместе с падением доходностей по ОФЗ.

«Интерес к высокодоходным валютам сохраняется на фоне заверений председателя Федрезерва Джеома Пауэлла в продолжении стимулирующей политики, а также частичного восстановления деловой активности в регионах, которые пострадали от пандемии коронавируса», – считает эксперт.

Он также отметил, что на рубль оказывает серьёзное влияние налоговый период и предстоящие в среду размещения ОФЗ.

«Неделей ранее был отмечен высокий спрос на данные инструменты. С тех пор рынок получил заявления Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 б.п. Всё это вместе с мировыми ценами на нефть, которые всё-таки должны вновь пойти в рост, могут привести курс доллара в диапазон 70,00-72,00 руб.», - резюмировал он.

По мнению Андрея Голубовского из ФГ «Калита-Финанс», курс рубля сейчас укрепляется, главным образом, из-за восстановления цен на нефть. При этом он подчеркнул, что трейдеры, наконец-то, поверили в то, что ситуация с ценами и объемами добычи нефти находится под контролем ОПЕК+.

«Дополнительную поддержку рисковым активам, к которым относится и рубль, также оказывает политика Федрезерва, который готов перейти к прямой поддержке фондового рынка США выкупом американских акций и ETF».

Голубовский предположил, что если попытка пройти ниже 73,00 руб. за доллар окажется успешной, то для пары рубль-доллар откроется перспектива снижения в район 70,00.

Между тем Сбербанк - согласно аналитическому обзору, - изменил краткосрочный прогноз по рублю до 72,00-74,00 за дол., .

«В ближайшей перспективе основными факторами, влияющими на курс рубля, будут динамика цен на нефть и отношение инвесторов к активам развивающихся стран. В случае улучшения рыночных настроений мы ожидаем курс рубля ближе к нижней границе указанного диапазона», — написал директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин.