Мишустин оценил ход снятия ограничений в российских регионах

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса даёт оптимизм для возвращения к нормальной экономической жизни. При этом он подчеркнул, что нужно понимать цикличность развития инфекции и осторожность глав регионов при снятии ограничений, передаёт РИА Новости.

«Хотел бы сказать, что разделяю осторожность всех глав субъектов федерации, медицинских властей во всех этих подходах, – подчеркнул премьер-министр. – Без сомнений, конечно, мы должны понимать цикличность развития соответствующей болезни.

Однако он заявил, что сейчас всё-таки есть повод для оптимизма.

«То, что сегодня происходит, в принципе даёт нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции, и методики аккуратного и поэтапного возвращения России в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты», – резюмировал Мишустин.

Статистика по коронавирусу на 20 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 764 человек. Это самый низкий темп прироста за всё время активного распространения коронавируса (+2,9%). Всего на территории РФ выявлено 308 705 пациентов с COVID-19.

Днём ранее в России было зафиксировано 9 263 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 545 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (903 новых случаев инфицирования), на третьем – Красноярский край (+504).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 2 972 человек. Выписаны по выздоровлению за весь период 85 392 человек.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. С 12 мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве действует масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, относятся магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.