Нефть дорожает на оптимизме по снижению запасов в США

Цены на нефть пошли вверх на фоне данных, опубликованных Американским институтом нефти (API) о снижении запасов в США, передает Прайм.

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По данным торгов, на 8.03 по московскому времени, стоимость фьючерсов на июль североморской нефтяной смеси марки Brent выросли на 0,75%, достигнув отметки $34,91 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июле также прибавила 0,5%, до $32,12 за баррель.

Участники торгов отреагировали на данные API о снижении запасов нефти в США на 4,8 миллиона баррелей по итогам прошедшей недели.

Это результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост в 2,4 миллиона баррелей.

Вечером, 20 мая ожидается официальный отчет министерства энергетики США. Эксперты рынка предполагают, что в документе ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 миллиона баррелей.

Напомним, цены на «чёрное золото» существенно растут последние три недели после значительного обвала в марте-апреле из-за сокращения потребления на фоне пандемии коронавируса и отсутствия договоренности в марте между странами ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи «чёрного золота».

18 мая стоимость обеих марок поднималась выше $30 за баррель, что свидетельствует об улучшении спроса, а также отдачи от сокращения добычи, уверены эксперты.