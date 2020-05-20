Российская нефть начала торговаться с премией на азиатских рынках на фоне роста спроса

Цены на российскую нефть, которая будет доставлена в июле в Азию, в последние дни резко выросли на фоне устойчивого спроса покупателей в азиатскиом регионе. Помогло и снижение отгрузки «западной» российской нефти марки Urals, что должно существенно сократить избыток предложения нефти из России на европейских и азиатских рынках. Так, нефть российской марки ESPO Blend, которую предпочитают многие китайские НПЗ и нефтеперерабатывающие компании, продается сейчас с премией в 2,5-3 доллара за баррель (д/б) к дубайскому бенчмарку Dubai Crude.

«Спрос в Китае сейчас остается вполне устойчивым,- говорится в аналитической записке сингапурского отделения компании Platts.- С учетом новых квот и внутренних цен они (азиатские трейдеры) бросились покупать привычную нефть марок Oman и ESPO».

Между тем, еще в апреле нефть марки ESPO с отгрузкой покупателям в июне торговалась с большим дисконтом от 4,5 до 5 д/б.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае вернулись к работе в апреле и с тех пор наращивают объемы. В апреле объемы нефти на китайских НПЗ, по данным Национального бюро статистики КНР, выросли на 0,8% до 13,16 млн б/с или 53,85 млн тонн.

Источники из Китая сообщают об энергичных закупках нефти ESPO с отгрузкой в июне на вторичных рынках на этой неделе. Июньские грузы продавались с премией ок. 3,5 д/б по отношению к фьючерсам нефти марки ICE Brent и 3,5-4 д/б с отгрузкой в июле.

Согласно отчету финансовой деятельности российского нефтяного гиганта «Роснефть» за первый квартал снижение спроса в мае начало сокращаться по сравнению с апрелем. В Европе, к примеру, спрос на нефть в апреле уменьшился на 28% по сравнению с апрелем 2019 г., в мае же снижение спроса уменьшилось до 22%. Для Тихоокеанского региона эти цифры следующие: 18% в апреле и 12% в мае.

Рост цен на российскую нефть наблюдается не только в Китае, но и в других странах на севере Азии. Например, на этой неделе впервые за два последних месяца продавалась с премией нефть марки Sokol. Например, индийская государственная компания ONGC продала южнокорейской фирме 700 тыс. баррелей нефти Sokol с отгрузкой 18-24 июля с совсем маленькой премией, составляющей 10-15 центов за баррель. Та же ONGC продала груз такой же нефти японскому покупателю с доставкой 7-13 июля с дисконтом в 1,75-2 д/б. Последний раз нефть этого сорта торговалась с премией в середине марта. Тогда премия составляла 3,25 д/б.

Специалисты объясняют рост цен снижением добычи нефти членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, включая Россию, по новому соглашению ОПЕК+, вступившему в силу 1 мая. Кроме этого, повышаются ожидания инвесторов и настроение на рынках по мере того, как все новые города и страны на разных континентах выходят из карантина.

Ожидается, что по соглашению ОПЕК+ добыча российской нефти снизится в мае и июне на 2,5 млн б/с. В июле-декабре 2020 г. снижение будет чуть меньше – 2 млн б/с., а в январе 2021 – апреле 2022 гг. оно составит уже 1,5 млн б/с. За отправную точку в новом соглашении ОПЕК+ были приняты 11 млн б/с. К тому же, майская программа отгрузки нефти марки Urals снижена почти на 40%

Избыток нефти Urals в Европе часто перепродается в Азии, но сокращение последней программы отгрузки почти на 40% по сравнению с предыдущим циклом привело к нехватке ее в Азии. Это значит, что азиатским покупателям теперь придется искать альтернативные сорта российской нефти.

Объем всей майской программы отгрузки нефти марки Urals запланирован на уровне 1,25 млн б/с, что на 866 тыс. б/с меньше апрельских показателей. Это, кстати, самый низкий объем отгрузки за последние как минимум восемь лет.

Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что добыча нефти в мае будет на 19% ниже, чем в феврале этого года. По итогам же всего года она в годовом исчислении, по прогнозам, будет на 10% ниже, чем 2019 году.