Прогноз погоды: синоптики рассказали о резком изменении погоды в выходные

Холодная, осенняя погода, которая установилась в Европейской части России, к концу недели всё-таки сделает крутой разворот и напомнит о скором наступлении календарного лета. При этом в Сибирь, где пока сохраняется аномальная жара, вернётся более привычная для этого региона прохлада.

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

Резкое изменение климатической обстановки, по прогнозу синоптиков, ожидается в эти выходные в Москве. После жуткого похолодания, которое ожидается в регионе в четверг, 21 мая и в пятницу, 22 мая, когда даже днём градусники выше плюс 5-7 не покажут, к субботе погода немного улучшится.

Хотя по-прежнему температурный фон будет существенно ниже нормы. Так, утром 23 мая столбики термометров предательски ползут вниз к отметке плюс 4-5. При этом до вчера пятницы будет лить сильный дождь, а ветер северного направления создаст ощущение почти зимнего холодна.

Днём в субботу осадки прекратятся, а максимальная температура в городе составит 11-13 градусов выше нуля. В воскресенье, 24 мая будет вновь пасмурно, но ни сильного ветра, ни дождей метеорологи уже не обещают. Зато воздух прогреется до плюс 15-17, что, конечно, ещё не жарко, но уже относительно тепло и более чем в два раза выше чем будет в четверг и пятницу.

Между тем, майская погода этого года в Москве может стать самой холодной в последнем месяце календарной весны за всю историю метеонаблюдений.

Небольшое потепление, которое ожидается в предстоящие выходные, в целом на возможный рекорд не повлияет. Так что пока москвичи обречены мерзнуть. Например, сегодня среднесуточная температура была почти на 6 градусов ниже нормы.

Но несмотря на такие чувствительные величины отрицательной аномалии, локальные рекорды холода всё-таки останутся непоколебимыми. Так, самая холодная ночь 20 мая отмечалась уже в далеком 1889 году, когда столбики термометров опускались до минус 4,3, что стало суточным рекордом.

Самым жарким этот день также был уже более 100 лет тому назад – в далёком 1897 году максимальная температура 20 мая составила плюс 29,7. Сильными дождями отметился сегодняшний день в 2005 году. Тогда на московскую землю обрушилось 15,8 мм небесной влаги при месячной норме 51 мм.



Погода в Сибири на выходные

По прогнозу синоптиков, почти на всей территории Сибири, продолжает властвовать обширный антициклон, закачивающий сюда очень тёплые воздушные массы, вызывающие летний зной. Но уже в четверг, 21 мая погода измется, поскольку его сменит мощный циклон, который принесёт сибирякам освежающую прохладу, дожди, грозу и сильный ветер.

Так, в Омской, Томской и Новосибирской областях, где ещё накануне от 30-градусной жары плавился асфальт, завтра столбики термометров упадут почти на 15 градусов – в светлое время суток ожидается всего плюс 16-17, а с наступление темноты – плюс 10-13.

В ночь на субботу, 23 мая дожди прекратятся, но усилится ветер, а воздух остынет до плюс 8-10. Днём 23 мая погода будет достаточно свежей – плюс 19-20.

Такая погода будет держаться в том числе и в воскресенье, затронув также Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область. При этом кратковременные дожди и грозы прогнозируются по всему югу Западной Сибири. В горных районах и предгорьях прогнозируются ливни. В связи с прохождением атмосферных фронтов местами ветер может усилиться до почти ураганных значений – 19-22 метров в секунду.

Погода на 7 дней в СПб. Точный прогноз синоптиков

Ещё с середины прошедшей недели в Ленинградской области и Санкт-Петербурге установилась холодная погода со среднесуточной температурой на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

Накануне этот устойчивый холодный тренд сохранялся – в СПб было облачно с прояснениями, местами ветрено и дождливо. По прогнозу синоптиков, до конца рабочей недели жителям Северной столицы не стоит надеяться на потепление – сохранится вынос воздушных масс с акватории Норвежского и Баренцева моря.

Поэтому до пятницы в ночные часы воздух будет остывать до плюс 2-4, днём – прогреваться всего до плюс 8-10. При этом завтра в городе на Неве ожидаются осадки не только в виде дождя, но и снега.

Однако, как обещают синоптики, в предстоящие выходные ожидается резкое изменение погоды. Метеорологи поясняют, что холодная северная циркуляция завершится и сменится зональным переносом, вследствие чего в Северной столице России станет существенно теплее.

Например, в субботу в СПб будет ярко светить солнце, а воздух в дневные часы прогреется до плюс 15-17. В воскресенье, 24 мая столбики термометров поднимутся ещё выше – до плюс 17-18. Однако снова будет пасмурно, но осадков не будет.