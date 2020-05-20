Россиянам могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Минэкономразвития направило в правительство план по восстановлению экономики России после эпидемии коронавирусной инфекции.

В документе в качестве одной из мер предлагается смягчить условия для выхода на досрочную пенсию, пишет газета «Известия».

Так на пенсию предлагается отправить россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года.

Подобная возможность доступна согласно российскому закону для граждан, потерявших работу за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.

Помимо этого в документе предлагается поднять минимальный размер пособия по безработице на ближайшие три месяца с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч. Источник издания, который знаком с текстом плана Минэкономразвития, сообщает, что документ постоянно дорабатывается, в этой связи окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин утвердил поэтапную схему повышения пенсионного возраста в стране. Согласно документу, окончательный возраст выхода на пенсию для мужчин в России составит 65 лет, а для женщин - 60. В законе также прописывается ряд мер по защите лиц предпенсионного возраста.

Согласно новому проекту закона Минтруда о выплате накопительной пенсии на 2021 год, сумма накопительной пенсии россиян в следующем году уменьшится по сравнению с 2020 годом из-за увеличения срока расчетов накопительной части пенсии российских граждан с 258 до 264 месяцев. В общей сложности за расчет будут взяты 22 года, пишет газета «Известия».

Издание сообщает, что общая сумма накоплений, которую россияне смогут получать по достижении пенсионного возраста, будет делиться на это время. Если отталкиваться от суммы в 100 тыс. рублей, то ежемесячно государство будет начислять пенсионерам не 387 рублей, как это было в этом году, а 378 рублей.