Сенаторы намерены не пускать детей «антипрививочников» в школы и детсады

Начиная с нового учебного года, власти могут запретить детям, чьи родители являются противниками прививок посещать школы и детские сады.

Также не смогут посещать вузы студенты, которые отказываются от проведения прививок. С подобной инициативой выступила рабочая группа Совета Федерации по изменению законодательства в связи с пандемией коронавируса, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что эти и другие предложения рабочей группы, связанные с пандемией коронавируса, уже утверждены Советом палаты и в ближайшее время будут направлены в правительственную комиссию, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Одним из пунктов предложений значится обязательная вакцинация детей, без которой они не будут допущены в школы и детские сады. Наряду с этим будет расширен перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь, сообщает газета.

Также, согласно инициативе, может быть отказано в приеме на работу в медучреждения, в школы, институты и учреждения общественного пользования россиянам без предоставления справки о необходимых прививках.

Издание отмечает, что данное предложение является не первой попыткой ограничить доступы в детские сады и школы детей без прививок, однако, до сих пор подобные инициативы не были приняты. А начиная с апреля текущего года врачи рекомендовали временно приостановить плановую вакцинацию детей и взрослых в связи с распространением коронавируса.



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