Собянин предупредил об ожидаемом росте смертности от коронавируса в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что уровень смертности среди пациентов с короновирусом COVID-19 в Москве ожидается выше, чем в апреле. По его словам, каждый день в больницы города поступают около тысячи тяжёлых больных.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 он подчеркнул, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, пишет газета «Коммерсант».

«И этот накапливающийся объём создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны – генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно выше, чем в апреле», – сказал Собянин.

Он также отметил, что сейчас нагрузка на систему здравоохранения всё-таки снижаться, однако уровень заболеваемости ещё большой.

«В среднем в больницах ежедневно находятся около 1700 тяжёлых и крайне тяжёлых больных», – резюмировал столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что текущая ситуация с распространением коронавируса даёт оптимизм для возвращения к нормальной экономической жизни. При этом он подчеркнул, что нужно понимать цикличность развития инфекции и осторожность глав регионов при снятии ограничений.

Статистика по коронавирусу на 20 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 764 человек. Это самый низкий темп прироста за всё время активного распространения коронавируса (+2,9%). Всего на территории РФ выявлено 308 705 пациентов с COVID-19.

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