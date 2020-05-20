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США взялись за спонсора Зеленского

Москва, 20.05.2020
Против украинского олигарха Игоря Коломойского в Америке ведется расследование, утверждает BuzzFeed
#Скандалы
#Украина
#Коррупция
#Владимир Зеленский
#Коломойский Игорь
#Мир
  • США взялись за спонсора Зеленского

Зеленскому приходится оглядываться на США

EPA/STR / POOL/ТАСС

 

Тучи над Коломойским

 

По заявлению американского интернет-издания BuzzFeed News, которое ссылается на свои источники, спонсор предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в США. Слухи о расследовании правоохранительных органов США в отношении Игоря Коломойского появились еще в 2018 году, но не находили официального подтверждения.

По версии BuzzFeed News, Коломойский и его бизнес-партнеры через сеть офшорных фирм скупили американскую недвижимость и металлургические заводы на общую сумму в 623 млн долларов. Агенты ФБР несколько раз посещали Украину и встречались с директором Национального антикоррупционного бюро и уже бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Артем Сытник подтвердил, что сотрудничает с агентами ФБР, а Руслан Рябошапка напрямую связал свою недавнюю отставку с поста генпрокурора с расследованием дела против Коломойского. Сам Зеленский, выступая перед парламентариями в марте этого года и предлагая уволить генпрокурора, заявил, что Руслан Рябошапка не справился с поставленными задачами. В свете последних новостей выясняется, что Зеленский мог уволить генерального прокурора за излишнюю активность в расследовании в отношении Коломойского.

В 2014 году Коломойский вывел из принадлежавшего ему банка «Приватбанк» около 5,5 млрд долларов на счета аффилированных с ним фирм, а в 2016 году написал письмо премьер-министру Украины с просьбой национализировать выпотрошенный банк. Часть этих средств, с целью отмывки денег, могла пойти на скупку американских активов.

В конце 2016 года «Приватбанк» был обанкрочен и национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством. В 2017 году государственный «Приватбанк» подал иск в Высокий суд Лондона против своего бывшего акционера и суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского, запретив олигарху тратить более 20 тыс фунтов в неделю, что поставило его «на грань нищеты».

 

Тучи над Зеленским

 

После победы Зеленского на президентских выборах, Коломойскому показалось, что его «обманули» при национализации «Приватбанка». Олигарх назвал уместной сумму компенсации в 2 млрд долларов, и вернувшись на Украину, предпринял попытки получить банк обратно с помощью относительно неподкупного украинского правосудия. И 18 апреля 2019 года (за два дня до инаугурации Зеленского) Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о незаконности национализации «Приватбанка».

Но против возврата «Приватбанка» Коломойскому резко выступил МВФ – фонд не хотел, чтобы его кредиты фактически перекачивали в карман олигарха близкого к президенту. Зеленский пошел на принятие «антиколомойского» закона, но не давал правоохранительным органам возможности завершить расследование дела о выводе 5,5 млрд долларов из «Приватбанка». Если украинские правоохранительные органы и предпринимали какие-то действия в отношении «Приватбанка», то только в интересах Коломойского.

11 сентября 2019 года, по странному стечению обстоятельств на следующий день после встречи Зеленского с Коломойским, украинская полиция нагрянула с обысками в «Приватбанк». Это произошло перед очередным заседанием суда в Лондоне и олигарх интересовался, какими аргументами обладают юристы его бывшего банка, а обыск устроенный полицией мог пролить свет на эту тайну. В мае 2019 года «Приватбанк» подал иск в американский суд против свих бывших владельцев, обвинив их в хищениях средств и легализации их в США.

Если американские власти придут к выводу, что Коломойский, скупая недвижимость и заводы в США, отмывал украденные на Украине деньги, это поставит Зеленского в очень трудное положение. Президент Украины может и не выдавать Коломойского американцам, ссылаясь на отсутствие договора об экстрадиции между Вашингтоном и Киевом. Но Зеленскому будет трудно объяснить, почему в США заметили мошенническую схему по выводу из «Приватбанка» 5,5 миллиардов долларов, а на Украине ее в упор не замечают.

Кредиторы Киева, в частности МВФ, так же может поставить вопрос дальнейшего финансирования в зависимость от расследования в отношении Коломойского.

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