Туризм в России начнет поэтапное снятие ограничений с 1 июня

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузов, часть туристических объектов в регионах России начнут работу с 1 июня. По уточненным данным речь идет о санаториях, апарт-отелях, отелях с размещением в отдельных коттеджах, передает «Интерфакс».

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы», - рассказала чиновница.

Она добавила, что уже есть понимание по открытию санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, также в первую очередь откроются отели, которые размещают гостей в коттеджах, и апарт-отели. Догузова сообщила, что данные меры станут первым этапом на выходе из карантина.

При этом меры могут различаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Правила работы отелей в настоящее время дорабатываются, сообщила глава Ростуризма. Она не отрицает, что хочется быстрее приступить в выходу из карантина, однако, при этом важно не «поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад».

Ранее сообщалось, что из-за карантинных мер, все объекты размещения в России закрыты до 1 июня. О начале работы отелей с медицинской лицензией с начала июня заявили власти Краснодарского края и Ставрополья. О начале сезона после 20 июня заявили отельеры Крыма. Дата выбрана из-за необходимости отелям и гостиницам полуострова подготовиться к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии. Догузова не отрицает, что рекомендации по профилактике распространения коронавируса «действительно тяжелые».

Как рассказал директор санатория «Знание» в Сочи Дмитрий Богданов в связи с новыми правилами на объекты размещения ложатся дополнительные траты. Так только на медицинские маски для сотрудников и гостей и дезинфицирующие средства потребуется выделить до 100 тыс. рублей в сутки. При этом руководитель отметил, что цены необходимо оставить на прежнем уровне, поскольку из-за падения доходов населения спрос будет ниже, чем в прошлом году.