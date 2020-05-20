Вход/Регистрация Подписка

Туризм в России начнет поэтапное снятие ограничений с 1 июня

Москва, 20.05.2020

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузов, часть туристических объектов в регионах России начнут работу с 1 июня. По уточненным данным речь идет о санаториях, апарт-отелях, отелях с размещением в отдельных коттеджах, передает «Интерфакс».

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы», - рассказала чиновница.

Она добавила, что уже есть понимание по открытию санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, также в первую очередь откроются отели, которые размещают гостей в коттеджах, и апарт-отели. Догузова сообщила, что данные меры станут первым этапом на выходе из карантина.

При этом меры могут различаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Правила работы отелей в настоящее время дорабатываются, сообщила глава Ростуризма. Она не отрицает, что хочется быстрее приступить в выходу из карантина, однако, при этом важно не «поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад».

Ранее сообщалось, что из-за карантинных мер, все объекты размещения в России закрыты до 1 июня. О начале работы отелей с медицинской лицензией с начала июня заявили власти Краснодарского края и Ставрополья. О начале сезона после 20 июня заявили отельеры Крыма. Дата выбрана из-за необходимости отелям и гостиницам полуострова подготовиться к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии. Догузова не отрицает, что рекомендации по профилактике распространения коронавируса «действительно тяжелые».

Как рассказал директор санатория «Знание» в Сочи Дмитрий Богданов в связи с новыми правилами на объекты размещения ложатся дополнительные траты. Так только на медицинские маски для сотрудников и гостей и дезинфицирующие средства потребуется выделить до 100 тыс. рублей в сутки. При этом руководитель отметил, что цены необходимо оставить на прежнем уровне, поскольку из-за падения доходов населения спрос будет ниже, чем в прошлом году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама