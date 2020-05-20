Туризм уйдет в заповедную зону

Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, с 1 июня в ряде регионов РФ туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Но в целом ведомство, курирующее туристическую отрасль, «смотрит на летний сезон с большим оптимизмом», заявила Догузова в эфире на Первого канала.

Отложенный спрос

А вот сами предприниматели, ведущие туристический бизнес, оптимизма явно не испытывают. Как сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, банкротства туристических компаний, которые сейчас существуют в замороженном состоянии, начнутся практически сразу после того, как они возобновят свою деятельность, По мнению Тюриной, будет хорошо, если на новогодних каникулах удастся что-то заработать тем компаниям, которые доживут до этого.

«Сейчас все компании затаились, сидят и ждут. А когда начнётся работа, нужно будет платить полные зарплаты и возвращать деньги туристам, но если бизнес не пойдёт, так как у людей нет денег, то мы опасаемся, что начнутся банкротства», — прокомментировала ситуацию представитель РСТ.

«Мы не ждём летнего сезона. Конечно, хотелось бы начать туристический сезон хотя бы в июле или в августе, но раньше осени народ не рассчитывает ни на что, вообще на возобновление туризма в принципе. Осенью, может быть, что-то начнётся», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она уточнила, что, по прогнозам экспертов, полностью туриндустрия восстановится в лучшем случае за год после возобновления работы, а скорее всего — не ранее, чем через два года.

Горечь потерь

На сегодняшний день туристическая отрасль уже понесла потери в размере 1,5 трлн рублей, отмечает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. При этом, указывает он, вклад в экспорт РФ туристического сектора составляет около 11,5 млрд. долларов ежегодно, что сопоставимо с размером экспортных поставок вооружений, или в три раза больше, чем экспорт леса, никеля, алюминия или меди. Падение оборотов за период март-апрель текущего года составило 95-100%.

В результате, под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн человек. Общее число работников сектора составляет 2,5 млн человек, с учетом смежных отраслей (транспорт, гостиничный бизнес, розница и т.д.) – до 7 млн человек. Россия может потерять свыше 40-50% внутренних и въездных туроператоров уже к осени текущего года. В первую очередь это коснется небольших региональных фирм, но и крупнейшие туроператоры также под угрозой закрытия.

Сейчас во всем мире множится число туристических и авиакомпаний, которые подают на банкротство или сворачивают деятельность, продолжает эксперт. Заявили о банкротстве крупнейшая авиакомпания Таиланда Thai Airways International (THAI) и вторая по величине авиакомпания Австралии – Virgin Australia. Авиакомпания British Airways увольняет 36 тысяч сотрудников или 80% своей команды, т.к. также опасается банкротства. Компания Robinson Tours, которая обеспечивала половину российского организованного турпотока в Венгрию, заявила о ликвидации. В России компания Robinson Tours работала под собственным брендом в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. В России, согласно приказам Ростуризма, с начала текущего года исключены из реестра около 20 компаний (в связи с прекращением деятельности). Больше 130 организаций исключены из реестра по причине отсутствия сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, причем число таких организаций значительно выросло в последние два месяца.

Откроются избранные

Как считает Павел Сигал, полное восстановление туристической отрасли может произойти не ранее, чем через два-три года (по оценке Ростуризма), даже несмотря на частичное восстановление отрасли, начиная с 1 июня текущего года. В первую очередь, будут открыты санатории курортного типа в некоторых регионах страны, где это возможно в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Ситуация с началом туристического сезона в условиях незавершенного карантина будет оставаться сложной, уверен член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Открытие некоторых туристических зон в регионах с 1 июня пока еще до конца не определено, но очевидно, что власти регионов будут лоббировать открытие границ для внутренних туристов, поскольку, если этот вопрос затянется до середины лета, будет страдать экономика, а в условиях ее резкого снижения во втором квартале – это не выгодно никому.

С большой вероятностью, считает эксперт, откроется Краснодарский край, Кавказ, Алтай, Иркутская область в частности объекты на озере Байкал, возможно, Крым, Калининградская область, а также другие заповедные территории на карте нашей страны. Однако высокого спроса для полной загрузки санаториев, апарт-отелей и коттеджей ждать не стоит. На это будет влиять масса факторов, из основных можно отметить отсутствие денег на отдых у россиян, программ корпоративного отдыха, и самый, пожалуй, главный – это до конца не разрешенный вопрос с коронавирусом. Эксперты по-прежнему говорят, что вторая волна эпидемии может начаться, и в таком случае спрос на санаторно-курортный отдых будет снижаться по мере нарастания страха.

Важно также помнить, продолжает Алим Бишенов, что снижать загрузку санаториев будет масса условий, которые уже разрабатывает Роспотребнадзор. В первую очередь надо понимать, что работать смогут только те представители туриндустрии, у кого есть медицинская лицензия, это значит, что все массовые отели, пользующиеся наибольшим спросом, не смогут приступить к работе. В наиболее популярных городах Краснодарского края, например, с такой лицензией работают всего порядка 150 здравниц.

Между молотом и наковальней

При этом условия властей для начала работы крайне затраты для бизнеса – для отдыхающих необходимо обеспечить трансфер от места прибытия до отдыха и обратно, отдыхающим при этом с большой вероятностью нельзя будет посещать места, находящиеся за пределами базы отдыха, что также снижает привлекательность такой путевки. Кроме того, санаторно-курортным заведениям следует отказаться от обеспечения питанием отдыхающих по системе «шведский стол», а также проводить регулярную санобработку помещений.

Еще одно из условий – это размещение отдыхающих за исключением семей в отдельных номерах. В этом случае санатории будут работать скорее себе в убыток, чем на прибыль, при этом резко поднять стоимость путевки они не смогут, так как в таком случае спроса совсем не будет. Иными словами, заключает Алим Бишенов, даже при частичном снятии ограничений с туротрасли, полностью восстановиться она сможет либо к концу сезона при оптимистичном раскладе, либо при наихудшем только в следующем году.