В Госдуме назвали дату рассмотрения проектов о поддержке бизнеса

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – заявил, что законопроекты о поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) планируется рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании, которое запланировано на 22 мая, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул председатель Госдумы, депутаты в приоритетном порядке станут принимать законопроекты, внесённые Кабмином. Кроме того, по его словам, уже завтра палата рассмотрит законопроект, предполагающий внесение изменений в Налоговый кодекс, налоговое законодательство.

«Это всё из пакета инициатив, мер поддержки, ранее озвученных президентом России Владимиром Путины. Поэтому все эти вопросы буду рассмотрены уже в четверг во втором и первом чтении. А в пятницу планируем эти законопроекты уже в третьем, окончательном чтении», – резюмировал Володин.