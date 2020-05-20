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В Кремле рассматривают вариант проведения парада Победы и голосования в один день

Москва, 20.05.2020

В администрации российского президента рассматривается возможность проведения парада Победы и голосование по поправкам в Конституцию в один день, сообщает  РБК, ссылаясь на  четыре источника, близких к Кремлю.

Один из источников сообщает, что предварительной датой голосования и парада рассматривается 24 июня. Другой собеседник издания сообщил, что данная дата для проведения парада рассматривается в качестве основной. В Минобороны также сообщили, что парад намечается на конец июня. Запасными вариантами для проведения референдума по поправкам в Конституцию рассматриваются дата в начале июля, а для парада - 3 сентября. Все источники подчеркивают, что окончательного решения пока не принято, и все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Собеседники заявили также, что проведение двух мероприятий в один день -  голосования и парада, сможет воодушевить россиян после долгого карантина. Если решение будет принято в пользу среды, 24 июня, то этот день станет в России выходным. В Кремле уверены, что если провести парад без голосования, то у людей не возникнет ощущения праздника. Также из-за работы не все смогут увидеть парад.

Напомним, в январе российский президент Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Первоначальная дата была назначена на 22 апреля, однако, проведению референдума помешало распространение коронавирусной инфекции. По аналогичной причине было принято решение отменить парад Победы 9 мая.

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