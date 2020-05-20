В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, российскими специалистами одновременно ведется разработка почти 50 вакцин от коронавирусной инфекции.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», - цитирует РБК выступление Голиковой в Совете Федерации. Чиновница сообщила, что в общей сложности из бюджета выделено на разработку вакцины от COVID-19 и тест-систем 3,1 млрд руб.

Кроме того, в России ведутся работы по испытанию лекарств от коронавирусной инфекции, в общей сложности работа идет с 9 препаратами, 5 из которых находятся на клинических испытаниях, еще 4 проходят государственную регистрацию.

В настоящее время в тестировании на коронавирус, а также присутствие антител к COVID-19 в крови, задействовано 650 лабораторий, из которых 560 являются лабораториями РПН и государственных медицинских учреждений в российских регионах и 90 частных лабораторий.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Темп прироста самый низкий за все время активного распространения коронавируса +2,9%.



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«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах», - говорится в сообщении штаба.