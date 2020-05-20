В Санкт-Петербурге пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 будут проходить на добровольцах в не только в Москве и Новосибирске, как это сообщалось ранее, но в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал журналистам Дмитрий Морозов – генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad. По его словам, на основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает сейчас также вакцину против COVID-19, передаёт РИА Новости.

Совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» компания делает живую вакцину на основе ослабленной основы вируса гриппа. А с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» – вакцину на основе везикулярного стоматита.

Как признался Морозов, наиболее перспективно сейчас это то, что делается сейчас с государственным научным центром «Вектор».

«Это вакцина на основе везикулярного стоматита. Мы передадим готовую лекарственную форму до конца этого месяца в Новосибирск для испытаний. Формальные же испытания, доклинические будут начинаться уже в конце этого месяца. То есть «Вектор2 будет испытывать протективные свойства вакцины, а мы уже, как компания, будем заниматься здесь в Петербурге исследованиями всех вопросов, связанных с безопасностью применения вакцины и проектировать клинические испытания», – резюмировал он, добавив, что клинические испытания на здоровых добровольцах обособленной группы будут проходить в Северной столице.

Статистика по коронавирусу на 20 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 764 человек. Это самый низкий темп прироста за всё время активного распространения коронавируса (+2,9%). Всего на территории РФ выявлено 308 705 пациентов с COVID-19.

Статистика коронавируса и его распространения по странам смотрите здесь