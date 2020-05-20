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Слушания в Конгрессе США ошарашили слушателей

Москва, 20.05.2020

Министр финансов США Стивен Мнучин и глава ФРС Джером Пауэлл 19 мая дали показания в сенатском комитете Конгресса по банкам на слушаниях об экономических мерах, которые были приняты для поддержки американской экономики.

Мунчин заявил, что министерство финансов выделило 240 млрд долларов на поддержку граждан, 530 млрд долларов на поддержку бизнеса и 150 млрд долларов было переведено бюджетам штатов. Он выразил надежду на то, что экономическая ситуация в США улучшится в третьем четвертом квартале этого года.

Глава ФРС был менее оптимистичен: Джером Пауэлл заявил о том, что, возможно, экономика США не оправится до конца года, а безработица может вырасти до 25%, правда, это относится к области наибольших рисков.

При этом еще в конце марте число безработных достигло уровня, который не фиксировался ни разу с начала публикации статистики в 1967 году, говорилось в отчете американского министерства труда. Ранее максимальный прогноз при неблагоприятном сценарии давало агентство Moоdy's — 17% безработных.

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