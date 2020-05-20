Все вузы Минкультуры проведут творческие вступительные экзамены в очном режиме

Все образовательные учреждения Министерства культуры РФ организуют творческие вступительные испытания в очном формате, сроки будут определены дополнительно.

Уже сейчас ВГИК, ГИТИС и Театральный институт имени Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минкультуры.

При этом отмечается, что приём в высшие учебные заведения по специальностям, где необходимо проведение творческих вступительных испытаний, пройдет в очном формате и в сроки, которые будут определены дополнительно.

«Однако, уже сейчас ВГИК, ГИТИС и Театральный институт им. Б. Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате, а также прорабатывается возможность проведения очных творческих испытаний с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе Минкультуры, выпускников музыкальных и хореографических училищ при поступлении в вузы зачислят на основании заявлений и предоставленных дипломов.