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Южнокорейские ученые выяснили, заразны ли больные с повторным COVID-19

Москва, 20.05.2020
#Коронавирус
#Мир
  • Южнокорейские ученые выяснили, заразны ли больные с повторным COVID-19

EPA

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи провели исследование 285 человек, у которых было зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией. Опасения связанные с тем, что люди могут болеть коронавирусом дважды, вызвало серьезную тревогу. Из этого факта могло следовать, что заражение вирусом не обязательно приводит к образованию иммунитета.

Тестирование ряда участников исследования показало, что они заражались коронавирусом COVID-19 почти через три месяца (82 дня) после первого заражения. Однако исследователи пришли к выводу, что люди, повторно заболевшие коронавирусом, не распространяют инфекцию, то есть не представляют опасности для окружающих.

Выяснилось, что взятые у них образцы вирусов невозможно вырастить в лабораторных условиях. Это значит, что они распространяют незаразные или мертвые частицы вирусов.

Открытие ученых из Южной Кореи очень важно особенно сейчас, когда многие страны начали ослаблять ограничительные меры и выходить из карантина, потому что до сих пор в ученом мире были сомнения в отношении иммунитета, приобретаемого переболевшими коронавирусной инфекцией.

Результаты южнокорейского исследования подчеркивают необходимость разработки надежного теста на антитела, способного точно определить, есть ли у проверяемого COVID-19. Они наверняка вызовут новую волну разговоров о полезности так называемых «иммунных паспортов», которые позволят переболевшим людям свободно путешествовать.

Исследование также показывает, что тесты на антигены, которые показывают, имеются ли в крови проверяемого коронавирусы, не могут различить между мертвыми и живыми вирусными частицами. Таким образом, они создают неточную картину и заставляют считать, что человек с положительным результатом опасен для окружающих.

Кстати, недавно исследование сингапурских медиков показало, что переболевшие острым респираторным синдромом (Sars), имеют много нейтрализующих антител даже через 9-17 лет после самой болезни.

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