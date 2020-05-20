Вход/Регистрация Подписка

В России зафиксирован самый низкий темп прироста COVID-19 с момента начала эпидемии

Москва, 20.05.2020
  • В России зафиксирован самый низкий темп прироста COVID-19 с момента начала эпидемии

ТАСС

В России зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, передает оперштаб. Темп прироста самый низкий за все время активного распространения коронавируса +2,9%.

Карту коронавируса в онлайн режиме смотрите здесь

«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах», - говорится в сообщении штаба.

Специалисты уточняют, что из данных диагнозов 4 021 (45,9%) протекали без клинических проявлений. За предыдущие 24 часа прирост больных составил 9 263 человека. Специалисты высказывают осторожный оптимизм в связи с тем, что кривая заболеваемости пятые сутки держится ниже отметки в 10 тысяч.

В общей сложности в России было зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии. Показатель является вторым в мире по количеству заболевших COVID-19 после США, где насчитывается более 1,52 млн заболевших, прирост за сутки в стране составил 20 тыс. Россию догоняет Бразилия с 271,8 тыс. заболевших и средним суточным приростом в 16,5 тыс. диагнозов. Специалисты считают, что эта латиноамериканская страна может потеснить Россию в антирейтинге заболевших в ближайшую неделю.

За минувшие 24 часа выписаны из российских больниц 9 262 человека, из них больше половины - 5 440 – выписаны из лечебных учреждений в Москве. В общей сложности перебороли коронавирусную инфекцию в России более 76 тыс. пациентов.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве - 2 699 новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев коронавируса в столице выросло до 152 306. На втором месте традиционно находится Подмосковье, где выявлено за последние 24 часа 903 новых случая, на третьем месте Красноярский край (+504). Далее следуют Санкт-Петербург (+455),  Нижегородская область (+257) и Ростовская область (+139).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Глава ФРС вынес вердикт американской экономике
    По словам Пауэлла, реакция США была «очень быстрой и мощной». Но чем дольше продлится пандемия, предупреждает он, тем вероятнее наступление спада в экономике, который приведет к разорению компаний и падению доходов домохозяйств
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама