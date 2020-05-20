В России зафиксирован самый низкий темп прироста COVID-19 с момента начала эпидемии

В России зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, передает оперштаб. Темп прироста самый низкий за все время активного распространения коронавируса +2,9%.



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«За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 764 в 84 регионах», - говорится в сообщении штаба.

Специалисты уточняют, что из данных диагнозов 4 021 (45,9%) протекали без клинических проявлений. За предыдущие 24 часа прирост больных составил 9 263 человека. Специалисты высказывают осторожный оптимизм в связи с тем, что кривая заболеваемости пятые сутки держится ниже отметки в 10 тысяч.

В общей сложности в России было зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии. Показатель является вторым в мире по количеству заболевших COVID-19 после США, где насчитывается более 1,52 млн заболевших, прирост за сутки в стране составил 20 тыс. Россию догоняет Бразилия с 271,8 тыс. заболевших и средним суточным приростом в 16,5 тыс. диагнозов. Специалисты считают, что эта латиноамериканская страна может потеснить Россию в антирейтинге заболевших в ближайшую неделю.

За минувшие 24 часа выписаны из российских больниц 9 262 человека, из них больше половины - 5 440 – выписаны из лечебных учреждений в Москве. В общей сложности перебороли коронавирусную инфекцию в России более 76 тыс. пациентов.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве - 2 699 новых случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев коронавируса в столице выросло до 152 306. На втором месте традиционно находится Подмосковье, где выявлено за последние 24 часа 903 новых случая, на третьем месте Красноярский край (+504). Далее следуют Санкт-Петербург (+455), Нижегородская область (+257) и Ростовская область (+139).