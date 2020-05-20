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Зеленский готов к переговорам ради переговоров

Москва, 20.05.2020
Украинский президент заявил о наличии стимула, который толкает его на переговоры с Путиным по Донбассу. И какие задачи намерен решить Зеленский в минском формате?
#Российско-украинские противоречия
#Владимир Зеленский
#Украина
#Донбасс
#Политика
  • Зеленский готов к переговорам ради переговоров

Пресс-служба президента Украины

По случаю первой годовщины своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский дал первую пресс-конференцию (14-часовой марафон полугодичной давности с судорожной сменой журналистов за обеденным столом не в счет). На встрече с журналистами, на которую, к слову, не были допущены иностранные корреспонденты, Владимиру Зеленскому часто задавали вопросы о ситуации на Донбассе. Лейтмотивом ответов Зеленского стало утверждение, что переговоры необходимы.

Но, что касается стимула, который движет украинским президентом в мирном процессе, он оказался до крайности циничным – основной задачей является не допустить снятие санкций с России. «Мы будем бороться за "Минск" (переговоры о выполнении Минских соглашений) до конца. Потому что с "Минском" связаны санкции против Российской Федерации. И вы прекрасно знаете, что их все хотят снять. Не только Россия, но и многие европейские страны, которые экономически страдают из-за этих санкций», – без обиняков заявил Зеленский. Учитывая предыдущие заявления украинского президента, которые шли в разрез с Минскими соглашениями: отказ от амнистии, требование о передаче границы под контроль Киева до проведения местных выборов на Донбассе, нежелание вносить изменения в Конституцию Украины и отказ от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР, можно сделать вывод ­– переговоры необходимы Зеленскому только ради процесса переговоров. Кроме сохранения антироссийских санкций Зеленский решает еще и внутриполитическую проблему – он обещал своим избирателям мир и не захотел выполнить своих предвыборных обещаний, а переговорный процесс создает иллюзию мирного урегулирования.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии с 14 по 17 мая 2020 года, только 21% респондентов считает, что Зеленский успешно справляется с урегулированием конфликта на Донбассе, 69% придерживаются противоположной точки зрения. Ради изменения общественного мнения Зеленский готов даже интенсифицировать переговорный процесс. «Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану – плану "Б"», – сказал Зеленский. План «Б» – это отказ от переговоров с обвинениями в адрес России в недоговороспособности.

Зеленский даже определил срок, в течение которого Россия и непризнанные республики Донбасса должны выполнить все ультимативные требования Киева.

«Год я даю на то, что мы будем бороться. Я с самого начала борьбы – и из-за коронавируса немного заторможен этот процесс, потому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, и мы смогли найти этот дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям», ­– сказал Зеленский.

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