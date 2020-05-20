Зеленский рассказал, что обсуждал с Путиным проблему Крыма

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Москва отказывается поднимать вопрос Крыма на переговорах. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации, передает «Интерфакс».

Политик сообщил, что обсудить проблемы Крыма удается только с европейскими коллегами, в частности, тема поднималась на полях саммита в «нормандском формате» в декабре прошлого года. В обсуждении приняла участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, пояснил Зеленский.

«И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос», - рассказал Зеленский. Он уверен, что настал момент обсудить вопрос Крыма в «минском формате», поскольку существующих площадок для обсуждения стало недостаточно.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после всенародного голосования, в ходе которого более 98% жителей полуострова высказались за данный шаг. Результаты плебисцита не признали на западе. В частности США и ЕС объявили о введении против России санкций. Москва в ответ на данные шаги также объявила о начале процесса по импортозамещению, вытеснив с российского рынка товары стран, руководство которых поддержало антироссийские меры.