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«Аэрофлот» разрешил переносить дату вылета дважды

Москва, 21.05.2020

Компания «Аэрофлот» предложила своим клиентам новые варианты переоформления билетов, передает «Интерфакс». Одним из вариантов является предоставление скидки на новый перелет.

«В случае если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что скидка не предоставляется на «премиальные» билеты, не суммируется, а на проездной документ, приобретенный по тарифу «Максимум» в случае переоформления будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет.

Если пассажир приобретает билет ниже суммы компенсации, то компания оформит в качестве разницы сертификат, которым можно будет воспользоваться в течение трех лет. Также «Аэрофлот» предоставляет своим клиентам возможность два раза изменить дату и направление без штрафных санкций.

На билеты, приобретенные на рейсы до 31 декабря 2020 года, не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она возникнет, но только в случае сохранения маршрута. Срок действия самого билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, сообщает компания.

В случае, если пассажир решит переоформить билет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то в качестве оплаты будет принята стоимость первоначального авиабилета, со стороны авиакомпании потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.

Как сообщили в пресс-службе компании, для переоформления билета необходимо обратиться в контакт-центр «Аэрофлота» в срок до 31 декабря 2020 года. В случае, если гражданин не смог воспользоваться билетом до 1 мая текущего года, то вместо денег ему будет предложен сертификат на перелеты в будущем с предоставление 15-25% скидки в зависимости от действующего тарифа.

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