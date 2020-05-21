Авиаперевозчики просят отменить «антивирусное» заполнение салонов самолетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к правительству России с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора об «антивирусном» заполнении салонов самолетов.

Авиаперевозчики опасаются, что заполнение салонов на 50% приведет к «увеличению цен на билеты, а также к сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях», пишет «Коммерсантъ». Также представители отрасли считают, что подобные меры избыточными, поскольку в аэропортах уже измеряют температуру путешественников, помимо этого в салонах самолетов установлены системы вентиляции и кондиционирования, которые позволяют обновлять воздух на борту раз в несколько минут.

Роспотребнадзор, в свою очередь, заявляет, что подобные меры необходимы ради здоровья пассажиров. Рекомендации могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, пишет издание.

В свою очередь, источник издания заявил, что в правительстве выступают против подобных избыточных мер, однако, последнее слово остается за Роспотребнадзором. Собеседник издания сообщил, что многое будет зависеть от юридических форм рекомендаций. В случае, если это будет решением главного санитарного врача, то они «будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка», пишет газета.

Другой источник рассказал изданию, что авиакомпании пойдут на сокращение заполняемости мест в салоне только, если правительство выделит субсидии на компенсирование расходов от пустых мест.