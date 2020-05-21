Вход/Регистрация Подписка

Бизнес в глобальном контексте после COVID-19

Москва, 21.05.2020
  • Бизнес в глобальном контексте после COVID-19

21 мая с 15:00 до 16:30 авторитетные директора и руководители Яндекса, Института директоров Великобритании (IoD, UK), «МТС», «Уралкалия», «Московской биржи» и других компаний поделятся опытом, наблюдениями, а также помогут заглянуть в будущее и понять, как компании могут повысить свои показатели в перспективе ближайших месяцев.

Повестка: влияние COVID-19 на мировую экономику, адаптация к новым условиям международной торговли и новым возможностям после карантина.

Подробности и регистрация: https://bit.ly/3e4VB9C

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Благосостояние пустили в расход
    Минфин опубликовал результаты расходования средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 апреля 2020 года
  2. Рекордная распродажа американского госдолга
    Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.
  3. Инфляция почувствовала себя плохо
    По оценке Росстата, с 7 по 12 мая темпы роста цен в России оказались нулевыми. С начала мая показатель вырос лишь на 0,1%. С одной стороны, хорошо, что, в соответствии с экономической логикой, удалось избежать скачка цен (кроме как на некоторые товары, по ситуации). С другой, приходится задуматься о противоположной опасности - дефляционной
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама