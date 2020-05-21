Бизнес в глобальном контексте после COVID-19

21 мая с 15:00 до 16:30 авторитетные директора и руководители Яндекса, Института директоров Великобритании (IoD, UK), «МТС», «Уралкалия», «Московской биржи» и других компаний поделятся опытом, наблюдениями, а также помогут заглянуть в будущее и понять, как компании могут повысить свои показатели в перспективе ближайших месяцев.

Повестка: влияние COVID-19 на мировую экономику, адаптация к новым условиям международной торговли и новым возможностям после карантина.

Подробности и регистрация: https://bit.ly/3e4VB9C