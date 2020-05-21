Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

Статистика коронавируса



Число инфицирования коронавирусом в мире превысило 5 млн, говорится в отчете университета Джонса Хопкинса. Согласно данным университета, на 21 мая 0:50 по московскому времени точное число заразившихся COVID-19 в мире 5 058 715 человек. При этом сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся.

На первом месте в антирейтинге находятся США с количеством заболевших 1 551 853, число безвозвратных потерь в стране составило 93 439.

На втором месте находится Россия с 308 705 инфицированными, число погибших от коронавируса в России составляет 2 972 погибших. В «догоняющей» РФ Бразилии 291 579 диагнозов и 18 859 погибших.

Далее следуют Испания — 232 555 заразившихся COVID-19, из которых 27 888 погибли, и Италия, в которой выявлено за все время 227 364 заболевших, умерли 32 330 человек.

Сообщается, что активными остаются 2,7 миллиона случаев заражений, из которых 98% пациентов или 2,68 миллиона находятся в состоянии средней тяжести, еще 45 769 пациентов — в критическом состоянии.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможности второй волне пандемии коронавируса, которая может произойти в некоторых странах из-за необдуманного смягчения карантина.



Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь