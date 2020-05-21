Эксперт назвал главную фишку российских «голубых фишек»

После краха

Политики и чиновники вновь призывают частных инвесторов на фондовый рынок. Во время биржевого краха в феврале от них мало что можно было услышать. Ну да ладно, видимо, всему свои сроки.

Как заявил накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас неплохое время, чтобы вложиться в «голубые фишки» российского фондового рынка. Как передает Finmarket, в число наиболее перспективных бумаг депутат включил Сбербанк, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и металлургические компании. Впрочем, оговорился депутат, вкладывать в эти инструменты все свои средства – тоже не слишком разумная стратегия.

«Понятно, что курс акций достаточно серьезно опустился в настоящий период пандемии, ну и, соответственно, они подешевели», — напомнил он в ходе видео-презентации результатов исследования финансовой грамотности регионов России. «Выход уже обозначен. Второй этап это - восстановление. Очевидно, до конца года такое восстановление будет происходить, ну и третий этап это — ускоренный рост. Да, создав базис, где-то к середине следующего года мы выйдем на нормальную траекторию, я бы сказал даже ускоренную траекторию развития», — сказал Анатолий Аксаков. Он также не исключил, что по мере выхода из пандемии будет укрепляться и курс рубля.

Более осторожен в прогнозах оказался замглавы Минфина Алексей Моисеев: «Я не знаю, сейчас время покупать акции или не время покупать акции, но я хотел бы, чтобы наши с вами сограждане больше внимания уделяли фондовому рынку. Ставки по депозитам снижаются и, видимо, продолжат снижаться с учетом вчерашних заявлений председателя ЦБ о том, что есть дальнейший потенциал для снижения в целом ставки. Поэтому я полагаю, что привлекательность депозитных ставок относительно инструментов финансового рынка она продолжит свое снижение», — сказал замминистра.

Без эмоций

Перед инвестированием сбережений на фондовом рынке необходимо принять одну регулярно повторяемую максиму – рынок растет в долгосрочной перспективе, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. За этими словами скрыт истинный смысл — именно на большой дистанции фундаментальные основы берут вверх над эмоциями и акции достигают своей справедливой стоимости.

Это может произойти и на более коротком отрезке, считает эксперт, однако на это накладываются эмоции рыночной толпы, которые далеко не всегда согласуются с тем, что диктует рациональный фундаментальный анализ. К тому же никто не в силах предсказать будущее, особенно сейчас, когда уровень экономической неопределенности достиг своих абсолютных максимумов. И не только из-за COVID-19, но и в целом, а среди прочих факторов — из-за непредсказуемой политики США и разногласий в Евросоюзе

Происходящее, уверен Коган, нисколько не отменяет привлекательность российского фондового рынка, который действительно был и остается наиболее интересным в сравнении с рынками других стран. Как в силу своей относительной дешевизны, так и крайне высокой дивидендной доходности (по многим компаниям, достигающей двузначных значений), которая приобретет еще большую актуальность после недавнего понижения Банком России ключевой ставки до 5,50% годовых и ожидаемого в июне дополнительного шага на 50 б. п. Коммерческие банки пересмотрят ставки по депозитам вниз, и на фоне прогнозируемого Банком России роста потребительских цен в 3,8-4,8% они станут едва перекрывать рост инфляции.

Тем не менее, полагает аналитик, нужно учитывать, что после восстановления от мартовских минимумов индекса Мосбиржи на треть покупка акций на текущих уровнях выглядит уже более рискованно, чем месяц-два назад. Несмотря на то, что рынок отыграл лишь 62% от падения с годовых максимумов, на полное восстановление могут уйти месяцы и вполне возможно, что возможность для покупок тех же «голубых фишек» еще представится.

На краткосрочной дистанции, говорит Михаил Коган, если внешнее влияние не изменит свое влияние на знак «минус» российский рынок акций может, хотя и не обязательно, показать рост в ближайшие недели до заседания Банка России 19 июня. К этому моменту может сохраниться приток средств иностранных инвесторов в российские гособлигации, что будет сопровождаться дальнейшим укреплением рубля и повышать привлекательность российских акций.

Однако к этому моменту или раньше может измениться конъюнктура на внешних рынках, уйти в коррекцию локально перегретая нефть, что приведет к изменению вектора котировок и российских рисковых активов. Именно на этой последующей волне вниз инвесторам стоит, уверен аналитик, отталкиваясь от новостного потока, наращивать покупки акций, которые в долгосрочной перспективе принесут доходность выше, чем по банковским депозитам.

Главная «фишка»

Инвестировать в фондовые активы стоит в моменты коррекций, когда первоклассные активы можно приобрести “со скидкой — гораздо ниже пиковых значений, указывает, в свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Сильнее всего от всей этой истории с коронавирусом пострадали сырьевые рынки: спрос на нефть и промышленные металлы заметно ослаб. Конечно же, это сказалось не только на доходах сырьевых компаний, но и на стоимости их акций.

По мере снятия карантинных мер глобальный спрос будет вновь возвращаться к привычным отметкам, уверен эксперт. По его словам, уже сейчас мы наблюдаем, как в Китае НПЗ вновь начинают увеличивать объемы перерабатываемой нефти, а промышленники наращивают экспорт. Таким образом, российские голубые фишки, представленные главным образом сырьевыми компаниями, будут одними из главных бенефициаров возобновления объемов производства по всему миру. Стоит помнить, что восстановление экономики может затянуться до второй половины 2020 года, но фондовые активы и реальная экономика имеют довольно мало общего — в рыночных ценах всегда учтены будущие/потенциальные прибыли компаний.

К тому же, добавляет Арсений Дадашев, главной «фишкой» российских компаний всегда являлись огромные, по сравнению с эмитентами из других стран, дивиденды, достигающие порой 50%. Российская валюта также имеет все шансы восстановить значительную часть потерь на фоне сверх мягкой политики ФРС и восстановления сырьевых рынков. В отсутствии негатива курс способен укрепится до отметки 72 рубля за доллар.