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Эксперты рассказали об изменениях в офисных опенспейсах после пандемии коронавируса

Москва, 21.05.2020

После завершения пандемии коронавируса COVID-19 офисные опенспейсы в нынешнем виде вообще исчезнут. При этом почти полностью поменяются способы взаимодействия сотрудников, пишет газета «Известия».

По данным издания, которое ссылается на зарубежных экспертов, офисы, где все сотрудники находятся в одном помещении, в условиях новой реальности становятся опасными.  При этом нельзя ожидать полного исчезновения офиса как концепции. Именно по этой причине грядет массовое переоборудование помещений.

Предположительно, в новых офисах будет меньше столов, появятся пластиковые перегородки и сосуды с санитайзером. Кнопки вызова лифта и дверные ручки ради безопасности придется убрать. Нельзя исключать и полного перехода целого ряда компаний на режим домашнего офиса: это позволит отказаться от затрат на аренду и содержание помещения, а также даст сотрудникам возможность сэкономить на одежде, транспорте и присмотре за детьми.

В тех же офисах, которые продолжат работать в обычном режиме появится термометрия, датчики соблюдения дистанции и переход на сменный график, который позволит одновременно находиться на рабочих местах не более чем половине сотрудников.

При этом число офисных сотрудников после пандемии снизится примерно на четверть: кого-то оставят на удалёнке, кого-то уволят. Появится больше пространства, изменится подход к его организации.

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