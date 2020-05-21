Эксперты рассказали об изменениях в офисных опенспейсах после пандемии коронавируса

После завершения пандемии коронавируса COVID-19 офисные опенспейсы в нынешнем виде вообще исчезнут. При этом почти полностью поменяются способы взаимодействия сотрудников, пишет газета «Известия».

По данным издания, которое ссылается на зарубежных экспертов, офисы, где все сотрудники находятся в одном помещении, в условиях новой реальности становятся опасными. При этом нельзя ожидать полного исчезновения офиса как концепции. Именно по этой причине грядет массовое переоборудование помещений.

Предположительно, в новых офисах будет меньше столов, появятся пластиковые перегородки и сосуды с санитайзером. Кнопки вызова лифта и дверные ручки ради безопасности придется убрать. Нельзя исключать и полного перехода целого ряда компаний на режим домашнего офиса: это позволит отказаться от затрат на аренду и содержание помещения, а также даст сотрудникам возможность сэкономить на одежде, транспорте и присмотре за детьми.

В тех же офисах, которые продолжат работать в обычном режиме появится термометрия, датчики соблюдения дистанции и переход на сменный график, который позволит одновременно находиться на рабочих местах не более чем половине сотрудников.

При этом число офисных сотрудников после пандемии снизится примерно на четверть: кого-то оставят на удалёнке, кого-то уволят. Появится больше пространства, изменится подход к его организации.

Статистика по коронавирусу на 21 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 849 человек. Всего на территории РФ выявлено 317 554 пациентов с коронавирусом

Днём ранее в России было зафиксировано 8 764 случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким темпом прироста за всё время активного распространения COVID-19 (+2,9%).

Карта и статистика коронавируса для России и в мире в режиме онлайн опубликована здесь