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Индексы откатились

Москва, 21.05.2020

Рост на российском рынке акций замедлился. Несмотря на дорожающую Brent и укрепление рубля индексы закончили торговую сессию в красной зоне, а акции нефтяных компаний и банков торговались в отрицательном диапазоне. 

В четверг Индекс Мосбиржи упал на -1,88% до 2718,67 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,57% до 1206,28 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:59 мск стоила – 35,8 долларов за баррель (+0,14%). Доллар впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля, при этом торговую сессию валюта закончила со стоимостью – 71,07 рубля за доллар.

Лучше рынка торговались акции «М.Видео» (+3,40%). Ранее совет директоров группы рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год. Продолжают рост котировки «Ленэнерго» («префы» +2,04%, а обыкновенные акции при этом падают-1,44%) и других энергетиков «Россети» (+0,66%), МРСК Волги (+0,78%). Положительную динамику демонстрировали акции «Трубной металлургической компании» (+0,27%), «Мечела» («префы» +1,92%) и ритейлера X5 Retail group (+1,17%).

Котировки нефтяных компаний в минусе: «Татнефть» (обыкновенные -4,68%, «префы» -3,38%), «Сургутнефтегаз» (-4,40%), «Роснефть» (-3,49%), «Лукойл» (-3,01%). При этом акции «Русснефти» росли (+0,47%). На фоне дешевеющего золота падали котировки «Полиметалла» (-3,14%). В банковском секторе также наблюдалась нисходящая динамика по акциям ВТБ (-0,57%), «Сбербанк» (-0,41%), «Московский кредитный банк» (-2,34%).

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