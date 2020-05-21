Индексы откатились

Казалось бы, рынок госдолга США – самый безопасный рынок, и именно сюда бегут инвесторы в случае кризиса, паники и турбулентности, но в этот раз развитие событий пошло по непривычному сценарию.

По оценке Росстата, с 7 по 12 мая темпы роста цен в России оказались нулевыми. С начала мая показатель вырос лишь на 0,1%. С одной стороны, хорошо, что, в соответствии с экономической логикой, удалось избежать скачка цен (кроме как на некоторые товары, по ситуации). С другой, приходится задуматься о противоположной опасности - дефляционной