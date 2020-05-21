Кардиолог назвала главных «убийц» сердца и сосудов

Самым опасным продуктом для сердца и сосудов является сахар, рассказала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Медик перечислила также другие о продукты, которые убивают сердечно-сосудистую систему человека.

Так для сокращения сахара в организме следует меньше потреблять сладостей, хлебобулочных изделий и продуктов с высоким гликемическим индексом, рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Кореневич добавила, что организм не нуждается в продуктах, которые являются поставщиками так называемых быстрых углеводов, среди них белый хлеб, белый рис, сладости и выпечка.

Врач рассказал, как только человек начинает потреблять большое количество продуктов с высоким гликемическим индексом, сразу возрастает риск появления сахарного диабета, а также многочисленных проблем с работой сердца. Потребление тортов, мороженого, конфет, пирожных, чипсов, картофеля-фри необходимо сократить до минимума, уверена диетолог. Помимо всего прочего «убивают» сердце и сосуды соль, алкоголь и продукты с трансжирами, рассказал эксперт.

Ранее врачи просили обратить пристальное внимание специалистов на рост числа россиян с ожирением, из-за чего возрастают риски заболеть диабетом. Медики связывают печальную статистику с низким качеством сахара в покупных продуктах. Именно из-за сахара низкого качества, который быстро повышает уровень глюкозы в крови, среди россиян так много диабетиков второго типа.