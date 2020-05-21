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Пекин направит на развитие высоких технологий почти полтора триллиона долларов

Москва, 21.05.2020
#Рост Китая
#Технологии
  • Пекин направит на развитие высоких технологий почти полтора триллиона долларов

Zuma\TASS

Китайское руководство во главе с Си Цзиньпином твердо намерено сделать Поднебесную мировым лидером в области высоких технологий (IT). В Пекине разработан план, по которому до 2025 года Китай вложит 1,4 триллиона долларов в развитие самых разнообразных технологий, начиная от беспроводных линий связи и заканчивая искусственным интеллектом (AI). В основе его технологический национализм – китайские IT-компании, сейчас больше известные только на территории Поднебесной, должны стать глобальными брендами. Причем, в основном за счет американских конкурентов.

План по выходу на первое в мире высоких технологий пересекается с отдельными задачами более известной программы «Сделано в Китае - 2025», которая вызывает острую критику в Соединенных Штатах, где хорошо понимают всю важность высоких технологий. Развязанная Вашингтоном война против Huawei во многом объясняется как раз желанием КНР выйти на первое место в технологическом секторе.

Очевидно, план будет официально утвержден на законодательном уровне на весенней сессии китайского парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая открывается в Пекине на этой неделе. Ожидается, что в этом году инвестиции правительства КНР составят 563 млрд долларов.

В центре плана по доминированию в IT-секторе, кроме Huawei, также такие компании, как Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

Китайцам не привыкать к далеко идущим многомиллиардным планам, которые далеко не всегда достигают поставленных целей. Отличие нынешнего плана от предыдущих в том, что драйвером развития китайской экономики, переживающей сейчас не самые лучшие времена, будет в нем не привычное строительство мостов и дорог, а относительно новое для Китая развитие цифровой инфраструктуры.

Кстати, Bloomberg не уверен в успехе и этого грандиозного плана. Однако он в любом случае приведет к консолидации интернет провайдеров и, вероятно, поможет создать огромные компании, способные конкурировать с такими мировыми лидерами, как, например, GE и Siemens.

Китай, естественно, не единственная страна, намеренная закачивать большие деньги в технологический сектор. В мае Сеул объявил о запуске новой программы «Новый курс» по созданию новых рабочих мест и приданию толчка южнокорейской экономике, в основе которой лежат развитие AI и беспроводной связи.

Что касается Поднебесной, то по данным Китайского центра информационного развития промышленности (CCIID), «мозгового центра», за которым стоит правительство КНР, 10 трлн юаней (1,4 трлн долларов) будут потрачены в течение ближайших шести лет в таких IT-секторах, как искусственный интеллект и Интернет вещей (IoT). Согласно прогнозам экономистов Morgan Stanley, Пекин намерен вкладывать в IT-сектор в течение 11 лет, т.е. до 2030 года в среднем по 180 млрд долларов ежегодно, что позволяет оценить всю программу почти в два триллиона долларов. Кроме чистых высоких технологий, американские экономисты включают в список и развитие таких вещей, как современная энергетика и высокоскоростные железные дороги.

О том, что программа по захвату лидерства в секторе высоких технологий не миф, а уже начинает действовать, красноречиво говорят цифры: в этом году в первой десятке компаний, акции которых показывают самую мощную динамику, половина работает в IT-секторе. Это, например, создатель коммуникационных сетей Dawning Information Industry Co. и поставщик Apple - GoerTek Inc.

О многом говорит и распределение крупных контрактов в IT-секторе. Зимой главный китайский телекомовский оператор China Mobile распределил контракты на 37 млрд юаней (5,2 млрд долларов) на создание базовых станций 5G. 90% денег достались Huawei и другим китайским компаниям. Ни одна американская компания не была допущена к дележу «пирога». Из западных компаний в проекте будет участвовать лишь шведский концерн Ericsson, получивший чуть больше 10%. В основе проекта уже упоминавшийся технологический национализм. Digital China, к примеру, заменит в Чанчуне, провинция Гирин, американские облачные технологии computing staples IBM, Oracle и EMC китайскими.

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