Курс доллара: рубль пробил важный уровень

Накануне российский рубль сделал мощный рывок, уверенно укрепившись к доллару и евро. Так на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 71,27 руб., что сразу на 1,2 руб. ниже торгов среды. Курс евро также существенно просел – до 78,25 руб., потеряв за сутки 93,75 коп.



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Таким образом, вчера курс рубль не просто пробил психологическую отметку в 72,00, но и отправил американскую валюту к минимальным показателям с 11 марта. При этом курс евро в среду также находился вблизи своих минимальных показателей с 6 марта.

В среду рубль солидно вырос к основным резервным мировым валютам на позитивных сигналах с внешних рынков, а также благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, включая валюты EM. Аппетит к риску разогревается новостями о постепенном возобновлении экономической активности США и улучшении ситуации с распространением коронавируса в мире.

При этом инвесторы не обратили никакого внимания на очередное крайне жёсткое заявление главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая.

«Какой-то ненормальный в Китае обвинил всех кроме самого Китая в появлении и распространении COVID-19, который на данный момент привёл к гибели сотен тысяч людей. Но о том, что причиной массового убийства по всему миру стала некомпетентность Китая, этот сумасшедший не сказал ни слова», – написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, поддержку курсу рубля продолжают оказывать, такие факторы, как спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортёров к пику налоговых выплат мая, спрос на ОФЗ, в том числе, в рамках аукционов российского Минфина, а также дорожающие цены на нефть.



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Мировые цены на нефть вчера активно пошли в рост после публикации доклада американского Минэнерго, который неожиданно для рынков указал на сокращение запасов сырья в США. По данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent выросла до 35,57 долл. за баррель (+2,66%). Июльские фьючерсы WTI на Нью-Йоркской бирже торговались накануне вечером по 33,07 долл. за бочку (+3,47%).

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», напомнил, что курс рубля накануне продолжил укрепление вместе с другими валютами развивающихся стран. По его мнению, курс доллара рухнул на фоне роста цен на нефть. Однако, как подчеркнул эксперт, не только «чёрное золото» поддерживало в среду рубль, но и ожидания продолжения цикла смягчения кредитно-денежной политики ЦБ РФ.

«При этом с точки зрения платежного баланса рост цен на нефть до 35 долл. за бочку компенсируется сокращением операций российского регулятора на валютном рынке. Поэтому в долгосрочной перспективе фактором дальнейшего укрепления рубля может стать приток капитала, который позволит нацвалюте устремиться к преодолению следующей отметки – в 71,00 руб.», – предположил Кадулин.

По мнению Юрия Кравченко из ИК "Велес Капитал", рубль продолжает получать мощную поддержку в связи с ожиданиями по дальнейшему снижению процентных ставок и высоким спросом на российский госдолг.

"Очередным подтверждением ажиотажного спроса на рублевые облигации стали итоги сегодняшних аукционов ОФЗ, где Минфину удалось разместить рекордный объем бумаг за один день – почти на 170 млрд руб", - отметил он.

В свою очередь Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» полагает, что на курс российской валюты положительно влияет налоговый период, а также, так называемый «бычий» тренд по индексу RGBI (индекс государственных облигаций РФ).

«Интерес со стороны инвесторов держится на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла, пообещавшего, что американский регулятор продолжит проводить стимулирующую политика, что уже в самое ближайшее время приведёт к частичному восстановления деловой активности не только в США, но и в других странах, пострадавших от COVID-19», – пояснил

Также Антонов подчеркнул, что на текущий момент внешний фон очень благоприятен для рубля.

«Ближайший целевой уровень уже сместился к отметке в 71,00 руб. А при дальнейшем росте нефтяных котировок, росте индекса RGBI и общем ослаблении доллара можно ожидать укрепление рубля до 68,55 руб. Негативным же фактором для валют ЕМ остаются разногласия между Вашингтоном и Пекином», – резюмировал эксперт.

Аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко прогнозируют, что уже сегодня рубль сможет, как минимум подобраться к отметке в 70,00.

«Но для этого нужен новый мощный фактор – такой, например, как налаживание отношений между Вашингтоном и Пекином. Но, к сожалению, этого пока не ожидается. И наоборот, усиление конфликта между США и Поднебесной может отвернуть инвесторов от риска, что откинет российскую валюту в паре с долларом в коридор 75,00-76,00 руб.», – заявили в Сбербанке.