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Москвичей с антителами к коронавирусу власти планируют изолировать

Москва, 21.05.2020

Власти Москвы намерены изолировать москвичей, у которых по результату тестирования будут выявлены антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

Жителей столицы с выявленными антителами к коронавирусу обяжут соблюдать двухнедельную самоизоляцию, пишет газета. При этом авторы документа не уточняют, зачем гражданам, которые имеют иммунитет к заболеванию, необходимо изолироваться. В рекомендациях только отмечается, что «наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить косвенно путем определения иммунного ответа хозяина». В первую очередь, это касается людей, которые не зарегистрированы, как перенесшие ранее коронавирус. Также авторы документа утверждают, что тест на антитела позволяет выявить бессимптомных носителей вируса.

В рекомендациях прописана самоизоляция для людей, чей показатель ранних антител – IgM окажется больше единицы, что свидетельствует о «стадии иммунологического ответа на вирус». Если показатель поздних антител IgG больше или равен десяти, то также гражданину пропишут самоизоляцию в случае, если ранее человек не получал положительный тест на коронавирус.

Медики в свою очередь сомневаются в необходимости самоизоляции для обладателей поздних антител на отметке десять и более. По мнению инфекциониста медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, таких людей «можно кидать и в огонь, и в воду», так как переболели они не позже, чем месяц назад. А вот в случае, если у человека обнаружены ранние антитела, то изоляция станет разумным решением.

Напомним, правительство Москвы запустило тестирование на антитела к коронавирусу у жителей столицы с 15 мая текущего года. Москвичи, которые получат смс-приглашение на прохождение теста, смогут бесплатно сдать кровь на антитела в районной поликлинике.

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь

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