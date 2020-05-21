Цены на нефть выросли до мартовского максимума

В четверг рост цен на нефть продолжился на фоне снижения ее запасов в США и сокращения добычи главными производителями. Это помогло ослабить страхи относительно переизбытка нефти на рынках. Нефть марки Brent с доставкой в июле рано утром 21 мая подорожала на 62 цента (1,7%) до 36,37 доллара за баррель. Такие же фьючерсы нефти марки WTI стали дороже на 61 цент (1,8%). «Бочка» главного сорта американской нефти продавалась за 34,1 доллара. Для Brent это второй день роста, а у WTI – шестая сессия роста цены кряду. Цены по обоим сортам нефти сейчас самые высокие более чем за два месяца, после 11 марта.

Авторы прогнозов не угадали с темпами снижения запасов нефти в США. За последнюю неделю они снизились на 5 млн баррелей, тогда как экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали более умеренное снижение на уровне 1,2 млн баррелей. Запасы нефти в главном американском хранилище в Кушинге сократились за неделю еще сильнее - на 5,6 млн баррелей.

Цены на нефть в режиме онлайн опубликованы здесь

«Ослабление давления, связанного с хранением нефти WTI, конечно, оказывает положительное воздействие на цены,- говорится в аналитической записке консалтинговой компании Capital Economics.- И все же данные последнего отчета свидетельствуют о том, что снижение запасов в основном вызвано сокращением добычи, а не ростом спроса».

Цены на нефть в последние дни резко пошли вверх на фоне данных по отгрузке членов ОПЕК, России и других союзников нефтяного картеля, известных как ОПЕК+. Пока они добросовестно, по словам генсека ОПЕК, выполняют условия последнего соглашения по снижению добычи в мае-июне на 9,7 млн б/с.

«Предложение сокращается благодаря выполнению участниками соглашения ОПЕК+ его условий,- объясняет вице-президент консалтинговой компании Energy Consulting Виктор Шум.- Кроме этого, восстанавливается спрос в Северной Азии и особенно в Китае. Это значит, что ситуация с ценами развивается в правильном направлении».

Шум ожидает продолжения постепенного восстановления отрасли во второй половине 2020 года, если не придет вторая или третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции. При благоприятном развитии событий во второй половине года ожидается движение от огромного падения спроса на нефть, вызванного остановкой экономики из-за коронавируса, к некоторому ее дефициту.

Тем не менее, рост цен сдерживают тревоги в отношении негативного воздействия пандемии на глобальную экономику в целом и на первую экономику планеты - американскую в частности.

Руководство главного американского банка – Федеральной резервной системы (ФРС), между тем, уже не первый раз обещает предпринять все необходимые шаги для поддержки экономики США. Последний раз такое обещание было сделано на апрельском заседании руководства ФРС.