Судьбы двух «Северных потоков» разошлись

Как заявил оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG, Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение вывести газопровод «Северный поток» из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны. Соответствующая заявка была подана 19 декабря 2019 года, напоминает ТАСС.

«Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к Закону об энергетике 12 декабря 2019 года», — отмечается в сообщении.

Поправки в Газовую директиву ЕС вступили в силу мае 2019 года. В соответствии с ними, газопроводы (сухопутные и морские) из стран, не входящих в состав ЕС, должны обеспечить разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Другое требование — доступ к трубопроводу других поставщиков газа. Это означает, что «Газпром» сможет использовать лишь половину мощностей газопровода «Северный поток — 2», который планируется запустить в конце 2020 года.

Федеральное сетевое агентство ФРГ 15 мая отказалось вывести «Северный поток — 2» из -под действия норм Газовой директивы ЕС. При этом 20 мая регулятор освободил «Северный поток» от действия этих норм на территории Германии на 20 лет.

Регулятор Германии просто разделил потоки, поясняет управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. Первому газопроводному проекту «Северный поток», который работал еще до новых директив, позволили быть исключённым из них, в то время пока второму «потоку» пока не дают это сделать. Редкий случай, когда решающую роль играет экономика, а не политика.

Директива помешает “Северному потоку —2” быть загруженным на полную мощность. Однако полная загрузка не потребуется Германии в обозримой перспективе из-за падения спроса на энергоносители, а также из-за активной работы над альтернативными источниками.

Стоит отметить, говорит аналитик, что немцы активно противостоят давлению извне на те сферы энергетики, которые напрямую противоречат выгоде для их экономики, но сдаются в тех сферах, где она не так очевидна. Это ранее касалось внушительной поддержки «Потоков», несмотря на критику политики Кремля в целом. Вполне возможно, считает Алексей Кириенко, что, если Германии понадобится нарастить закупки газа, она поступит со вторым газопроводом так же, как с первым – исключит его из Директивы.

Впрочем, это не решает проблем «Северного потока — 2» окончательно. Польша весьма агрессивно настроена против завершения проекта, а как только он будет завершен, вступят в силу американские санкции. Даже существует мнение, что одна из целей выхода России из ОПЕК заключалась в том, чтобы наказать США через сланцевую отрасль за преследование Nord Stream —2. Глобально снятие санкций с газопроводного проекта — позитивное решение для Газпрома. Германия еще раз подтвердила, насколько заинтересована в российском газе.

Первое, что необходимо отметить, так это тот факт, что из —под действия Газовой директивы «Северный поток» уже был выведен Германией еще во второй половине 2019 года, напоминает партнер юридической компании "НАФКО" Павел Иккерт. Однако условием принятого ранее решения являлось завершение работ по строительству уже 24 мая 2020 года. И хотя указанная дата еще не наступила, возникновение санкционных рисков в отношении швейцарской Allseas Group SA, владеющей крупнейшим флотом трубоукладочных судов, работавших над проектом Nord Stream —2, и последующий выход судовладельца из проекта фактически сделали завершение укладки газопровода в установленные сроки невозможным.

Нужно понимать, говорит юрист, что ФРГ по-прежнему заинтересована в строительстве «Северного потока — 2» в той же мере, что и на момент выведения проекта из-под действия Директивы в 2019 году, однако формально нарушались условия соглашения, что и привело к необходимости его повторного одобрения со стороны Федерального сетевого агентства Германии. Интересно в данной ситуации то, что на прошлой неделе ведомство оператору Nord Stream —2 отказало, что стало в общем то куда большей сенсацией, нежели принятое накануне положительное решение.

Как считает Павел Иккерт, события прошлой недели связаны не с тем, что власти ФРГ пересмотрели свое отношение к проекту, в который были вложены миллиарды евро, а с тем, что 20 числа (вчера) Суд ЕС должен был рассмотреть иск Nord Stream—2 AG по отмене действия Директивы в отношении газотранспортного проекта. Наличие решения суда позволило бы распространить предоставляемые Германией гарантии на весь Европейский союз, но арбитраж ответил отказом, после чего власти ФРГ все-таки изменили вынесенное неделей ранее решение на противоположное. По факту для завершения проекта и его дальнейшего вывода на проектную мощность без резервирования объемов прокачки под нужды неких альтернативных поставщиков такого решения вполне достаточно.