Прогноз погоды: всё снова поменяется – синоптики о погоде на следующей неделе

Аномальная погода с очень низким температурным фоном, снегом, градом и холодным ветром, которая пока держится в Центральной России, уже изрядно всем надоела. При этом в некоторых регионах местные власти даже вынуждены были вновь включить отопление в жилых домах.

Однако, по прогнозу синоптиков, уже в начале следующей недели всё снова поменяется – на территорию Русской равнины вернётся тепло, а климатическая обстановка наконец-то напомнит всем о том, что до наступления календарного лета осталось совсем немного.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе жители российской столицы и Подмосковья, ждёт пусть небольшое, но всё-таки потепление. Так в понедельник, 25 мая, во вторник, 26 мая и в среду, 27 мая погода наладится и дневной температурный фон составит в регионе плюс 18-19. В четверг, пятницу и субботу станет ещё теплее – плюс 22-23.

Несмотря на влияние мощного средиземноморского антициклона, в Москве периодически будут выпадать осадки. Например, 29 мая в черте города и в некоторых областных районах прольёт тёплый ливень.

Напомним, завтра в Москве, согласно прогнозу синоптиков, ожидается самый холодный день этого месяца. Как предупреждают метеорологи, к вечеру столбики термометров опустятся до нуля градусов. Кроме того, ожидаются сильный дождь, переходящий в снег и град. Всего 22 мая может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Погода на неделю в Башкирии и Татарстане

В Башкирии и Татарстане пока прохладная и дождливая погода. Например, вчера в Уфе и Казани столбики термометров поднимались всего до плюс 9-11 в светлое время суток и до плюс 6-8 после полуночи. В ближайшие дни также будет пасмурно, местами прогнозируются осадки, которые иногда будут очень сильными.

Однако уже в начале следующей недели погода снова поменяется. Уже в понедельник, 25 мая воздух почти на всей территории двух республик прогреется до плюс 17-19. Хотя ночью ещё воздух станет остывать до плюс 7-8, возможны кратковременные дожди. Во вторник, 26 мая станет теплее – плюс 18-23 днём и плюс 11-13 – ночью. Летняя погода наступит в Башкирии и Татарстане в среду, 27 мая. В частности, в Нижнекамске на солнце столбики термометров поднимутся до плюс 24-27.

Как обещают метеорологи, такая погода продержится в республиках, как минимум до субботы, 30 мая (плюс 27-28). А вот в последний день календарной весны вновь станет прохладнее – погодные градусники будут показывать плюс 20-21 в светлое время суток, и плюс 14-16 – после полуночи.

Погода в последние 7 дней мая в Приморье

В Приморье, по прогнозу синоптиков, в последнюю неделю последнего месяца календарной весны будет относительно тепло, но пасмурно и дождливо. Так, во Владивостоке в период с 25 по 31 мая температурный фон будет держаться на уровне плюс 15-17 днём и плюс 10-13 ночью. При этом осадки в виде дождя ожидаются 24 и 26 мая, а 30-31 числа небо периодически будет затянуто облаками.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири

В Сибири до конца мая сохранится аномально тёплая погода. Правда, синоптики всё-таки предупреждают о температурных качелях, которые будут все последние 7 дней мая раскачивать климатическую обстановку с большой амплитудой. Например, в Новосибирской области, по прогнозу метеорологов, температура воздуха в период с 25 по 31 мая будет выше климатической нормы сразу на 3 градуса.

В понедельник, 25 мая и во вторник, 26 мая погода будет солнечной и по-летнему жаркой (плюс 25-28). В среду – уже всего плюс 14, и это днём. Ночью же – плюс 6-7. В четверг, 28 мая и в пятницу, 29 мая станет заметно теплее – плюс 18-20, причём осадков не ожидается. В последние выходные мая синоптики прогнозируют 17-18 градусов тепла, при этом в воскресенье пойдёт сильный дождь.

Юг Красноярского края, по прогнозам синоптиков, пока будет находиться под покровительством жаркого антициклона, который обеспечит солнечную погоду в Красноярске и ближайших районах.

После предстоящих выходных температурный фон повысится до плюс 30, но со среды 27 мая северо-западный ветер прорвётся к югу Сибири. Как предупреждают метеорологи, холодный воздушный фронт принесёт сюда облачность и прохладу. После чего пойдут дожди и похолодает до плюс 13-17. В последний день мая в Красноярске ожидается сильный ливень и всего 10-13 градусов тепла.