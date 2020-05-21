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Путин назвал сроки проведения ЕГЭ в России

Москва, 21.05.2020

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ 2020) по всей стране начнётся 29 июня.

При этом он уточнил, что для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ к июне, смогут это сделать в августе. Кроме того, Путин отметил, что надо предусмотреть дополнительные периоды сдачи ЕГЭ 2020 не только этим летом, но и в течение следующего года.

Российский лидер также уточнил, что ЕГЭ 2020 будет обязательным только для выпускников, планирующих поступать в этом году в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сроки сдачи ЕГАЭ в этом году регулярно переносились.

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Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь

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