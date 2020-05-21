Путин назвал сроки проведения ЕГЭ в России

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ 2020) по всей стране начнётся 29 июня.

При этом он уточнил, что для тех, кто не сможет сдать ЕГЭ к июне, смогут это сделать в августе. Кроме того, Путин отметил, что надо предусмотреть дополнительные периоды сдачи ЕГЭ 2020 не только этим летом, но и в течение следующего года.

Российский лидер также уточнил, что ЕГЭ 2020 будет обязательным только для выпускников, планирующих поступать в этом году в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сроки сдачи ЕГАЭ в этом году регулярно переносились.

Статистика по коронавирусу на 21 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 849 человек. Всего на территории РФ выявлено 317 554 пациентов с коронавирусом

Днём ранее в России было зафиксировано 8 764 случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким темпом прироста за всё время активного распространения COVID-19 (+2,9%).

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь