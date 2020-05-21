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Российские летчики требуют нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево

Москва, 21.05.2020
  • Российские летчики требуют нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево

Денис Евдокимов Фото: из личного архива Дениса Евдокимова

Лента.ру

«Полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево потребовали от президента РФ 350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов, подписавших письмо на имя главы государства, пишет «Лента.ру», в распоряжении которой оказался документ.

Подписанты отмечают, что в их задачей не является выступить в защиту единственного фигуранта по делу — командира экипажа Дениса Евдокимова, однако, летчики и эксперты возмущены качеством и слишком коротким периодом проведения следствия, которое было завершено до публикации итогового отчета Международного авиационного комитета. В документе отмечается, что «даже столкновение со снегоуборщиком самолета бизнес-авиации в 2014 году в аэропорту Внуково расследовалось в три раза дольше».

Письмо подписали, в том числе генерал-майор, замначальника Управления авиации ФСБ Вадим Цицилин, один из 37 выживших пассажиров потерпевшего крушение в мае 2019 года Superjet. Среди подписавших документ значится много бывших сотрудников летных подразделений ФСБ, поскольку Денис Евдокимов является их коллегой и проходил службу в авиаотряде ФСБ, принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, пишет СМИ.

Ранее Евдокимов в обращении к родственникам погибших в авиакатастрофе попросил у них прощение, но своей вины в произошедшем не признал.

Напомним, трагедия с самолетом Superjet произошла 5 мая 2019 года, когда из-за аварийной посадки лайнер загорелся, в результате чего погиб 41 человек.

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