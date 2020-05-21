США не дали принять проект заявления России по Венесуэле в ООН

Как сообщил на своей странице в Твиттер первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, США заблокировали предложенный РФ проект заявления по Венесуэле, пишет «Российская газета».

В документе осуждается вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а также посягательство на ее суверенитет, рассказал дипломат после заседания, которое было посвящено Боливарианской республике. Полянский уточнил, что текст проекта не содержал обвинений в адрес кого бы то ни было, в нем лишь утверждалась поддержка базовых базовых и общих принципов.

Заявление, по словам представителя России при ООН, было «убито» возражением США через девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Обычно подобные документы принимаются при отсутствии возражений, уточняет ТАСС.

«Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?» - написал Полянский на странице в Твиттер.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что 3 мая, среди совершивших вторжение в Венесуэлу со стороны Колумбии боевиков, были «двое американцев, сотрудников личной охраны президента США». Тогда спецназ республики предотвратил атаку.

Преступники попытались проникнуть на территорию с моря, использую быстроходные катера. Восемь нападавших были убиты, еще одиннадцать взяты под арест. Один из задержанных американцев признался, что в задачи нападавших входило взятие под контроль аэропорта и дальнейшая переправка в США президента Венесуэлы.

Позже американский глава Дональд Трамп отказался признавать связь США с попыткой вторжения в Венесуэлу.