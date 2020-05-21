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Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу

Москва, 21.05.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, сообщило агентство AFP.

При этом американский лидер пояснил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается договора, передаёт Reuters.

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Договор по открытому небу был подписан представителями 34 стран мира в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после завершения холодной войны.

Официально договор вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В последнее время Вашингтон и Москва регулярно обвиняют друг друга в нарушениях соглашения. Так в российском МИД утверждали, что США, обвиняя Россию в нарушении обязательств, преднамеренно умалчивают о собственных проблемах с выполнением пунктов этого документа.

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