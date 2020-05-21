Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, сообщило агентство AFP.

При этом американский лидер пояснил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается договора, передаёт Reuters.

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Договор по открытому небу был подписан представителями 34 стран мира в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после завершения холодной войны.

Официально договор вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В последнее время Вашингтон и Москва регулярно обвиняют друг друга в нарушениях соглашения. Так в российском МИД утверждали, что США, обвиняя Россию в нарушении обязательств, преднамеренно умалчивают о собственных проблемах с выполнением пунктов этого документа.