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В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса COVID-19

Москва, 21.05.2020

Чжан Вэньхун – известный в Китае учёный-инфекционист – рассказал, как можно защититься от второй волны коронавируса. При этом он призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением COVID-19, передаёт РИА Новости.

По словам учёного, Китай, например, уже перешёл к завершающей стадии. Но даже в Поднебесной, несмотря на все принятые меры, до сих пор появляются новые заражённые. А при открытии международного сообщения переносчиков инфекции станет больше.

Кроме того, ученый напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения тестов. Однако системы здравоохранения стран должны быть готовы к такому развитию событий.

«Поэтому здесь очень важно соблюдать требования гигиены: мытьё рук, ношение масок и социальное дистанцировании», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ предупредили об опасности второй волны пандемии коронавируса, при том, что даже первая волна ещё не миновала.

Статистика по коронавирусу на 21 мая в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 8 849 человек. Всего на территории РФ выявлено 317 554 пациентов с коронавирусом

Днём ранее в России было зафиксировано 8 764 случаев заражения коронавирусом, что стало самым низким темпом прироста за всё время активного распространения COVID-19 (+2,9%).

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 913 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (802 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+408).

Карта и статистика коронавируса по странам опубликована здесь

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